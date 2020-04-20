Юный чемпион по ММА дал советы липчанам, как поддерживать форму во время самоизоляции

Воспитанники известной школы делятся своим опытом со всеми желающими.

Спортсмены-динамовцы запустили акцию: лучшие воспитанники отделений рукопашного боя, смешанных боевых единоборств ММА и т.д. посоветуют липчанам, как тренироваться и поддерживать физическую форму во время самоизоляции.

Сегодня комплекс несложных упражнений, доступных каждому и в домашних условиях, представляет 10-летний воспитанник грязинского филиала школы Максим Дроздов. Несмотря на юный возраст, боец уже имеет в своём активе различные титулы: например, он является победителем Межрегионального турнира по ММА в подмосковном Подольске.

Юный чемпион представляет свой вариант утренней спортивно-оздоровительной зарядки.

- Все разминочные упражнения выполнять в невысоком темпе в количестве 7-8 раз на каждую сторону. Силовые упражнения выполнять исходя из вашей физической формы, начать с 7 раз, - дополнил советы подростка известный липецкий тренер по единоборствам Игорь Воротынцев.