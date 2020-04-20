Спорт

58 минут назад

Юный чемпион по ММА дал советы липчанам, как поддерживать форму во время самоизоляции

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#Рукопашный бой #ММА #"Динамо"
Юный чемпион по ММА дал советы липчанам, как поддерживать форму во время самоизоляции

Воспитанники известной школы делятся своим опытом со всеми желающими.

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Спортсмены-динамовцы запустили акцию: лучшие воспитанники отделений рукопашного боя, смешанных боевых единоборств ММА и т.д. посоветуют липчанам, как тренироваться и поддерживать физическую форму во время самоизоляции.

Сегодня комплекс несложных упражнений, доступных каждому и в домашних условиях, представляет 10-летний воспитанник грязинского филиала школы Максим Дроздов. Несмотря на юный возраст, боец уже имеет в своём активе различные титулы: например, он является победителем Межрегионального турнира по ММА в подмосковном Подольске.

Юный чемпион представляет свой вариант утренней спортивно-оздоровительной зарядки.

- Все разминочные упражнения выполнять в невысоком темпе в количестве 7-8 раз на каждую сторону. Силовые упражнения выполнять исходя из вашей физической формы, начать с 7 раз, - дополнил советы подростка известный липецкий тренер по единоборствам Игорь Воротынцев.

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#Рукопашный бой #ММА #"Динамо"

Комментарии (2)

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Школотрон

27 минут назад
Тупой мелкий щенок, лучше мозг подкачай, двух слов связать не можешь
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Педагог

50 минут назад
Пацан! Уходи оттуда, стрясут лампочку и тебя все забудут. Качай голову, играй в шахматы.
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