Вор унёс из магазина продукты

Подозреваемый ранее уже был судим.

Сотрудники полиции раскрыли кражу из продуктового магазина, совершённую 11 апреля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в деревне Копцевы Хутора в одном из сетевых магазинов на улице К. Константиновой злоумышленник унёс продукты питания.

По подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий, ранее судимый 38-летний житель Липецка.