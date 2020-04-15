сегодня, 10:22
Вор унёс из магазина продукты
Подозреваемый ранее уже был судим.
Сотрудники полиции раскрыли кражу из продуктового магазина, совершённую 11 апреля.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в деревне Копцевы Хутора в одном из сетевых магазинов на улице К. Константиновой злоумышленник унёс продукты питания.
По подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий, ранее судимый 38-летний житель Липецка.
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Перри Мейсон