Происшествия

сегодня, 10:22

Вор унёс из магазина продукты

16 1233
#УМВД #кража
Вор унёс из магазина продукты

Подозреваемый ранее уже был судим.

Сотрудники полиции раскрыли кражу из продуктового магазина, совершённую 11 апреля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в деревне Копцевы Хутора в одном из сетевых магазинов на улице К. Константиновой злоумышленник унёс продукты питания.

По подозрению в совершении преступления установлен и задержан неработающий, ранее судимый 38-летний житель Липецка.

16 1233
#УМВД #кража

Комментарии (16)

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Житель

3 минуты назад
Гость, прям с языка сорвал. То ли еще будет!!!
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Житель

35 минут назад
Не ВОР, а ГОЛОДАЮЩИЙ.
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Гость

39 минут назад
И это только начало ...
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Перри Мейсон

45 минут назад
Опупеть, туристов застрявших везде кормят. А население да, кормят..Как в приюте для бездомных
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Опупеть

52 минуты назад
Перри Мейсон, даже туристов застрявших в америке
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Ип

55 минут назад
Толи еще будет. Начало положено скоро все пойдем обносить магазины последние заначки закончатся. С голоду страшно умерать...
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Єбнулись

сегодня, 11:06
лысому лучше жевать, чем говорить vk.com/wall-170191666_3183108
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Скорее бы уже

сегодня, 11:01
Гражданская война !,что ли, Сколько терпеть беспредел ДзюдоистА?!.
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60+

сегодня, 10:56
Толи ещё будет ! Оставили половина города без работы и средств существования . Скоро до особняков дела дойдёт !
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Перри Мейсон

сегодня, 10:47
222, Никогда такого не было, и вот опять(с))) )
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