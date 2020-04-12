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В Иркутске пациенты сбежали из психушки
В Иркутске шестеро пациентов областной психиатрической больницы сумели сбежать ночью 12 апреля.
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлены действия пациентов. На кадрах видно, как они хватают медсестру и ведут ее к двери, чтобы та помогла им выйти.
Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники угрожали сотруднице острым предметом.
Все сбежавшие из больницы совершили преступления и были признаны невменяемыми.
Один из них, Манусов В., был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники угрожали сотруднице острым предметом.
Все сбежавшие из больницы совершили преступления и были признаны невменяемыми.
Один из них, Манусов В., был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.