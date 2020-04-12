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сегодня, 10:33

В Иркутске пациенты сбежали из психушки

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В Иркутске шестеро пациентов областной психиатрической больницы сумели сбежать ночью 12 апреля.

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлены действия пациентов. На кадрах видно, как они хватают медсестру и ведут ее к двери, чтобы та помогла им выйти.

Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники угрожали сотруднице острым предметом.

Все сбежавшие из больницы совершили преступления и были признаны невменяемыми.

Один из них, Манусов В., был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.


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