В Липецкой области хотят создать детскую казачью конную дружину

Фонд президентских грантов завершил прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов 2020 года. Подано рекордное число заявок - 11 085 проектов. Среди них есть и инициативы из Липецкой области.

Около сотни проектов липчан поступило на второй конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году. Липчане на реализацию своих социальных проектов запрашивают разные суммы – от 70 000 рублей до 4,4 млн рублей.



Самая большая поддержка – в 4 424 714 рублей – нужна проекту «Лебедянского скакового общества».Их инициатива называется «Свободные крылья победы».



- Проект "Свободные крылья детства" является непосредственным продолжением проекта "Здоровое детство сегодня - сильная страна завтра". Проект позволил воспитанникам КСК "Донские кони" и участникам конно-трюкового театра "Степные лебеди" принимать активное участие в фестивалях, казачьих шермициях, усиленно готовиться и успешно выступать на соревнованиях, таких, как муниципальные, всероссийские и мировые первенства. Проект "Свободные крылья детства" позволит детям осваивать основы верховой езды и спортивной джигитовки бесплатно, даст возможность улучшить спортивную подготовку детей и подростков, принимать участие в соревнованиях высокого уровня в дальнейшем, - уверены авторы проекта.



Еще один проект казачества для детей – создание детской конной казачьей дружины «Казачий дозор». На реализацию проекта в Елецком районе нужно 870 144 рубля из Фонда президентских грантов.



- Старинное село Казаки Елецкого муниципального района Липецкой области с 2013 года прославилось на территории Липецкой области и далеко за её пределами благодаря новой организационной структуре – казачьей общине. Елецких казаков отличает приверженность традициям, гражданственность. Дабы сословие развивалось, а обычаи оставались все также крепки, казаки стараются воспитывать и подрастающее поколение на догмах патриотизма. В местной школе вот уже несколько лет функционируют казачьи кадетские классы.В 2019 году в селе Казаки был открыт Центр казачьей культуры. С каждым годом растет и крепится база для патриотического, духовного и физического развития продолжателей славного казачества. Оттого возникла инициатива создать детскую конную казачью дружину «Казачий дозор», деятельность которой будет направлена на формирование патриотических ценностей не столько детей, сколько молодежи допризывного возраста. Данный проект позволит наполнить реальным новым содержанием елецкие казачьи традиции. Планируется что дети, прошедшие обучение в рамках реализации проекта (уроки по верховой езде, военно-прикладная подготовка: сборка разборка АКМ, стрельба из пневматического оружия, уроки по рукопашному бою, начальная спортивная подготовка, изучение теоретических правовых основ) составят дружину, которая регулярно будет участвовать в мероприятиях по охране правопорядка, нередко совместно с представителями полиции, Росгвардии, старшими казаками. Важно, что возможность для обучения будет предоставлена не только юным казачатам, но и любому желающему от 12 до 18 лет. Значимо, что взаимодействие детей и подростков с лошадьми имеет и иные преимущества – оно воспитывает ответственность, бережное отношение к природе и животным, приучает к труду, самостоятельности, ответственности, формирует определенные гуманитарные принципы поведения в социуме, положительно влияет на общее психоэмоциональное состояние. Первый год с детьми будут заниматься инструкторы, тренеры, медицинские работники, представители ветеринарных служб. Позже в качестве тьюторов выступят и сами юные дружинники, - рассказывают о своем проекте члены станичного казачьего общества станица «Казацкая».



Итоги конкурса будут подведены в июне и с 1 июля 2020 года Фонд начнет финансирование победивших проектов.