Происшествия

15 минут назад

Подростки избили мужчину на детской площадке

8 690
#драка
Подростки избили мужчину на детской площадке

Конфликт произошел в районе Сокола под камерами уличного наблюдения.

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Вчера днем на детской площадке возле дома №7 по улице Ушинского произошла потасовка с участием взрослого мужчины и трех парней. Сначала группа подростков долго куражилась и кривлялась под окнами многоэтажки, потом парни переместились на детскую площадку.

Там к одному из них с какой-то претензией подошел взрослый мужчина, вышедший из того подъезда, возле которого тусовалась молодежь. Ответ парня мужчине явно не понравился, и взрослый дал пощечину подростку. Парень в ответ ударил его кулаком в челюсть, и мужчина навзничь упал на землю. Заметив конфликт, к парню подбежали его друзья и начали колотить лежащего на земле. Особой агрессией отличился парень в спортивном костюме. Он несколько раз с размаху ударил мужчину по голове ногой. Под финал потасовки агрессивный парень начал шарить по карманам избитого им липчанина. Побитому понадобилась медицинская помощь.

Что именно стало причиной драки, неизвестно. Официально этот конфликт в полиции не регистрирован.

- Да, вчера был вызов. Но, когда наряд прибыл на место, никто не открыл дверь и не ответил на телефонный звонок. Из медицинских учреждений сведений о побоях не поступало, - отметили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
8 690
#драка

Комментарии (8)

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Денису

55 секунд назад
Какое право они имеют так бить человека?это ублюдки просто,выродки и наверняка наркоманы!
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Боксер

2 минуты назад
Этот в черном костюме походу самый трусливый из всех, раз лежачего бить начал, даже не разобравшись, такого выцепить одного, дак ссаться от страха будет
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Денис

2 минуты назад
Не рассчитал мужик силы и поипучке получил. Первый влез да и сдулся потом.
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Отпетушител

3 минуты назад
Страна без будущего.Это просто рецидивисты будущие их отпетушить надо хорошенько,сокольским бандитам!!!
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Кончен ЫЙ

4 минуты назад
Только стрелять по ногам такому быдлу
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весёлый

5 минут назад
Кто следующий
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Тетя Дуся

7 минут назад
Какой бардак в органах МВД!Это как не зафиксирован конфликт,если на камере все заснято!?Не хотят участковые и дежурные опера работать!!!Только киоски с алкоголем и торговлю крышевать и наркопритоны?Куда смотрит областная власть???
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Перри Мейсон

9 минут назад
Онижедети...
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