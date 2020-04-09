Подростки избили мужчину на детской площадке

Конфликт произошел в районе Сокола под камерами уличного наблюдения.

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Вчера днем на детской площадке возле дома №7 по улице Ушинского произошла потасовка с участием взрослого мужчины и трех парней. Сначала группа подростков долго куражилась и кривлялась под окнами многоэтажки, потом парни переместились на детскую площадку.



Там к одному из них с какой-то претензией подошел взрослый мужчина, вышедший из того подъезда, возле которого тусовалась молодежь. Ответ парня мужчине явно не понравился, и взрослый дал пощечину подростку. Парень в ответ ударил его кулаком в челюсть, и мужчина навзничь упал на землю. Заметив конфликт, к парню подбежали его друзья и начали колотить лежащего на земле. Особой агрессией отличился парень в спортивном костюме. Он несколько раз с размаху ударил мужчину по голове ногой. Под финал потасовки агрессивный парень начал шарить по карманам избитого им липчанина. Побитому понадобилась медицинская помощь.



Что именно стало причиной драки, неизвестно. Официально этот конфликт в полиции не регистрирован.



- Да, вчера был вызов. Но, когда наряд прибыл на место, никто не открыл дверь и не ответил на телефонный звонок. Из медицинских учреждений сведений о побоях не поступало, - отметили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

