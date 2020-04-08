Происшествия

58 минут назад

Водитель без прав попался полицейским и попытался откупиться тысячей рублей

10 546
#взятка
Водитель без прав попался полицейским и попытался откупиться тысячей рублей

Стражи правопорядка пресекли попытку дачи взятки полицейскому в селе Долгоруково. Сотрудники отдела полиции остановили автомобиль под управлением уроженца Армении. Водителя сопроводили в служебную машину экипажа ДПС, где в ходе разбирательства выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.  

Водитель это нарушение закона решил исправить по-своему: предложил полицейскому «вознаграждение» и выложил на приборную панель служебного автомобиля тысячу рублей. На предупреждение полицейского, что подобные действия являются дачей взятки должностному лицу, автомобилист не отреагировал, после чего был задержан оперативными сотрудниками.  

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), - сообщил GOROD48  руководитель Тербунского межрайонного следственного отдела Дмитрий Мосягин. 
10 546
#взятка

Комментарии (10)

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Горожанин

8 минут назад
В автомобилях гаи стоят камеры в салоне, он практически их подставил.
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Жители

10 минут назад
Жвдный армян,дайте ему 10 лет
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Апофиг

20 минут назад
от дебил...
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Апофиг

20 минут назад
от дебил...
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Апофиг

20 минут назад
от дебил...
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Апофиг

20 минут назад
от дебил...
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Не, ну это вообще наглость

21 минуту назад
Кофе и конфетами можно задобрить любого, гаишники любят сладкое как дети, но тысяча рублей. это-уж слишком.
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Логика

24 минуты назад
Он бы ещё пакетик с кофе и конфетами предложил
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Это просто немыслимо

31 минуту назад
Да он их просто оскорбил столь низкой взяткой.
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Гость

32 минуты назад
Мало дал
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