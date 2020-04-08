58 минут назад
Водитель без прав попался полицейским и попытался откупиться тысячей рублей
Стражи правопорядка пресекли попытку дачи взятки полицейскому в селе Долгоруково. Сотрудники отдела полиции остановили автомобиль под управлением уроженца Армении. Водителя сопроводили в служебную машину экипажа ДПС, где в ходе разбирательства выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), - сообщил GOROD48 руководитель Тербунского межрайонного следственного отдела Дмитрий Мосягин.
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