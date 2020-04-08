Водитель без прав попался полицейским и попытался откупиться тысячей рублей

Стражи правопорядка пресекли попытку дачи взятки полицейскому в селе Долгоруково. Сотрудники отдела полиции остановили автомобиль под управлением уроженца Армении. Водителя сопроводили в служебную машину экипажа ДПС, где в ходе разбирательства выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.

Водитель это нарушение закона решил исправить по-своему: предложил полицейскому «вознаграждение» и выложил на приборную панель служебного автомобиля тысячу рублей. На предупреждение полицейского, что подобные действия являются дачей взятки должностному лицу, автомобилист не отреагировал, после чего был задержан оперативными сотрудниками.



- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»), - сообщил GOROD48 руководитель Тербунского межрайонного следственного отдела Дмитрий Мосягин.

