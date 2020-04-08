Липецкие суды остаются на карантине до 30 апреля

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции карантинные мероприятия в судах региона продлятся до 30 апреля. Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, такое решение принято на основании совместного постановления Президиума Верховного суда РФ и Президиума Совета судей РФ о продлении ограничительных мер в судах.

В пресс-службе областного суда GOROD48 рассказали, что исключение из карантинных правил составит рассмотрение дел безотлагательного характера.



Категории таких дел размещаются на сайтах судов и доводятся до общего сведения граждан. Списки конкретных дел будут находиться у судебных приставов.



- Исковые заявления в суд принимаются не только почтой, но и через интернет-приёмную суда, - дополнили в пресс-службе.



В постановлении Президиума Верховного суда РФ говорится, что ряд дел может быть рассмотрен при помощи видеоконференц-связи. Однако очевидно, что список таких дел будет незначительным.



При исчислении сроков исковой давности будет приниматься во внимание дата отправки почтового обращения или дата подачи заявления через интрнет-приёмную суда.

