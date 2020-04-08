Коронавирус

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Липецкие суды остаются на карантине до 30 апреля

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#суды #коронавирус
Липецкие суды остаются на карантине до 30 апреля

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции карантинные мероприятия в судах региона продлятся до 30 апреля. Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, такое решение принято на основании совместного постановления Президиума Верховного суда РФ и Президиума Совета судей РФ о продлении ограничительных мер в судах.

В пресс-службе областного суда GOROD48 рассказали, что исключение из карантинных правил составит рассмотрение дел безотлагательного характера. 

Категории таких дел размещаются на сайтах судов и доводятся до общего сведения граждан. Списки конкретных дел будут находиться у судебных приставов.

- Исковые заявления в суд принимаются не только почтой, но и через интернет-приёмную суда, - дополнили в пресс-службе. 

В постановлении Президиума Верховного суда РФ говорится, что ряд дел может быть рассмотрен при помощи видеоконференц-связи. Однако очевидно, что список таких дел будет незначительным. 

При исчислении сроков исковой давности будет приниматься во внимание дата отправки почтового обращения или дата подачи заявления через интрнет-приёмную суда.
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#суды #коронавирус

Комментарии (5)

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Крючкова то с Баклан

15 минут назад
Невинно убиенные жертвы режима. Наверно с ума сходятс только выйти собрались-а тут короновирус))) опять не повезло)
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Ответ Гостю

16 минут назад
Гость, если вы не в курсе, судебное разбирательство как раз и проводится при приёме граждан (сторон)! А если граждане не принимаются, то как тогда проводятся свдебные разбирательства? Чем тогда заняты судьи?
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Гость

21 минуту назад
Кто Вам сказал что гос службы отдыхают,они работают, просто запрещен прием граждан
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Да им пофиг

53 минуты назад
Вы чё ещё не поняли? Им пофиг на всё! Путин сказал шо гульки оплачиваемые! Дак накуя работать за ту же зарплату?
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Вася

сегодня, 14:14
Разве путин не сказал что все органы власти будут работать? Люди сидят в тюрьмах ни за что, пока они отдыхают! 21 век на дворе, можно и по видео принимать решения!
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