Общество

сегодня, 12:37

Депутаты облсовета на удаленке проведут внеочередную сессию

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#облсовет #сидимдома
Депутаты облсовета на удаленке проведут внеочередную сессию

На повестке дня будет один вопрос: одобрение порядка денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного Совета депутатов, завтра, 9 апреля, состоится внеочередная сессия, на которой депутаты рассмотрят региональный законопроект о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет, воспитывающихся в семьях, чей подушевой доход меньше установленного в регионе величины прожиточного минимума на второй квартал 2019 года (тогда он составлял 9 726 рублей).

Предполагается, что эта меру поддержки, о которой в ходе январского послания Федеральному собранию сообщил Владимир Путин, получат только 12 849 детей из малообеспеченных семей. Им будет ежемесячно выделяться из регионального бюджета по 4920 рублей - 50% от величины прожиточного минимума на второй квартал 2019 года.

Впервые сессия в связи с объявленным нерабочим апрелем пройдет в режиме заочного голосования: депутаты уже получили по электронной почте как сам законопроект и отзывы на него контролирующих госструктур, так и бюллетени для голосования. Такая форма работы областного Совета - единственно возможная в период самоизоляции, соответствующая требованиям федерального законодательства.
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#облсовет #сидимдома

Комментарии (3)

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Да уж!

35 минут назад
Если их не станет, жить станет только лучше. Дармоеды!
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Трахарь

сегодня, 12:46
Серега, пашите-пашите....
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Серега

сегодня, 12:42
Отлично они на удаленках, пусть к домне идут и пашут
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