Депутаты облсовета на удаленке проведут внеочередную сессию

На повестке дня будет один вопрос: одобрение порядка денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе областного Совета депутатов, завтра, 9 апреля, состоится внеочередная сессия, на которой депутаты рассмотрят региональный законопроект о выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет, воспитывающихся в семьях, чей подушевой доход меньше установленного в регионе величины прожиточного минимума на второй квартал 2019 года (тогда он составлял 9 726 рублей).



Предполагается, что эта меру поддержки, о которой в ходе январского послания Федеральному собранию сообщил Владимир Путин, получат только 12 849 детей из малообеспеченных семей. Им будет ежемесячно выделяться из регионального бюджета по 4920 рублей - 50% от величины прожиточного минимума на второй квартал 2019 года.



Впервые сессия в связи с объявленным нерабочим апрелем пройдет в режиме заочного голосования: депутаты уже получили по электронной почте как сам законопроект и отзывы на него контролирующих госструктур, так и бюллетени для голосования. Такая форма работы областного Совета - единственно возможная в период самоизоляции, соответствующая требованиям федерального законодательства.