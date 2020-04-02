Общество
сегодня, 20:33
Весенняя охота отменяется в Липецкой области
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В Липецкой области отменяется весенняя охота. Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов.
Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
- Согласно документу, запрещается любительская и спортивная охота на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Липецкой области, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.
- Согласно документу, запрещается любительская и спортивная охота на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Липецкой области, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.
23 1076
Дав
Взрывотехник
в СССР такого не было
правильно делают
Вася
ВЕЛИКИЙ ОТСТРЕЛ!
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