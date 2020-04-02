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Весенняя охота отменяется в Липецкой области

23 1076
#охота #коронавирус
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Весенняя охота отменяется в Липецкой области

В Липецкой области отменяется весенняя охота. Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов. 

Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- Согласно документу, запрещается любительская и спортивная охота на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Липецкой области, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.
23 1076
#охота #коронавирус
2

Комментарии (23)

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Дав

10 минут назад
Вот это правильно! Вырасти сами животных и стреляйте их. Дикие пусть живут
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Взрывотехник

10 минут назад
Единственная хорошая новость
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в СССР такого не было

12 минут назад
голодный народ скоро сам будет охоиться с арбалетами.
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правильно делают

13 минут назад
нечего природную живность ***
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Вася

18 минут назад
У властей мозгов нет, лишь бы что-нибудь запретить. А вот зачем... Как охота распространяет коронавирус?
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ВЕЛИКИЙ ОТСТРЕЛ!

29 минут назад
Как же так?! Придётся на бродячих собаках оторваться!
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Апофиг

33 минуты назад
ВВП, а иди ка ты на х...!!!
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ВВП

38 минут назад
Да как то по х.....!!!Вообще запретить это варварство давно пора!!!
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Бос

40 минут назад
Пусть птички живут, осенью поохотимся
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вв

44 минуты назад
...королев первый кто стрелять будет в своем лесу ...им все можно ....царииии
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