Весенняя охота отменяется в Липецкой области

В Липецкой области отменяется весенняя охота. Соответствующее постановление подписал глава региона Игорь Артамонов.

Меры приняты в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.



- Согласно документу, запрещается любительская и спортивная охота на водоплавающую, боровую дичь и ворону серую в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий Липецкой области, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

