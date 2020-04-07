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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 8 апреля
Театры организовали в сети свои вариант реальной жизни: они придумали, как вернуть зрителям предвкушение ожидания и транслируют спектакли по времени. Доступ к некоторым постановкам открывают только на сутки. Музеи проводят экскурсии как конференции – на одни могут попасть все, на другие набирают отдельные группы, зато экскурсоводы ответят на вопросы.. Лекторы предлагают выбирать темы на своих YouTube-каналах и в соцсетях – и слушать рассказы в любое удобное время.
Владимирский областной театр кукол в 11:00 представит сказку «Тайна темного леса» про маленькую девочку Агату, которая решила не послушаться родителей и узнать, что же скрывается в темном лесу, рядом с которым она живет.
В дни Великого поста Третьяковская галерея приглашает на лекцию «Земная жизнь Христа» – она начнется в 12:00. События христианской истории проиллюстрируют произведениями искусства – работами Дуччо, Питера Брейгеля, Рембрандта, Александра Иванова, Ильи Репина, Василия Поленова и многих других. В любое удобное время можно открыть лекции, экскурсии и фильмы о шедеврах Третьяковки на You-Tube канале галереи.
Московский центр профориентации запустил проект «Из метро». Чтобы побывать на экскурсиях разных объектов метрополитена, теперь достаточно включить бесплатную трансляцию. Трансляции организуют на странице в инстаграме центра профориентации. Афиша на день публикуется каждое утро. На каждый день запланировано по пять показов из разных мест.
Русский музей в 16:30 начнет экскурсию из цикла «Художники и их шедевры», тема – «Леон Бакст. Древний ужас». Картина изображает гибель древней цивилизации, возможно – Атлантиды. Вторая лекция познакомит с эмоциональной керамикой – майоликой Михаила Врубеля.
Санкт-Петербургский Театр комедии имени Акимова открывает видео-архив для широко публики. В 17:00 начнется спектакль «Деревенская жена» по пьесе Уильяма Уичерли. Спектакль театра Комедии – первая постановка комедии Уильяма Уичерли «Деревенская жена» в России. Щеголь и волокита мистер Хорнер распускает с помощью лекаря слухи о своей мужской несостоятельности – чтобы иметь свободный доступ в дома ревнивых мужей. Доверчивые мужья счастливы, а их догадливые жены спешат проверить истинность слухов, распущенных мистером Хорнером.
Подкасты – короткие аудиотрансляции - набирают популярность. Команда проекта Newочём профессионально переводит и озвучивает все самое интересное, что появляется в зарубежном интернете. Темы самые разные – путешествия, история, научные открытия, космос, здоровье и многое другое.
Александринский театр и Новая сцена в 19:00 представляют камерный спектакль «Вертинский. Русский Пьеро». Не спектакль и не концерт – что-то среднее, душевный разговор о мыслях и чувствах Александра Вертинского.
Пермский театр оперы и балета в 19:00 приглашает на романтический балет в двух действиях «Сильфида» Хермана Левенсхольда. Трансляция будет доступна на платформе «Яндекс.Эфира».
В рамках онлайн-фестиваля «На Фонтанке» - «Без антракта» в 19:00 страница «Фонтанки.Ру» приглашает на домашний концерт Руслана Алехно. Белорусский певец исполнит свои хиты, расскажет о новом альбоме и ответит на вопросы в прямом эфире.