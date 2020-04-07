«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 8 апреля

Театры организовали в сети свои вариант реальной жизни: они придумали, как вернуть зрителям предвкушение ожидания и транслируют спектакли по времени. Доступ к некоторым постановкам открывают только на сутки. Музеи проводят экскурсии как конференции – на одни могут попасть все, на другие набирают отдельные группы, зато экскурсоводы ответят на вопросы.. Лекторы предлагают выбирать темы на своих YouTube-каналах и в соцсетях – и слушать рассказы в любое удобное время.