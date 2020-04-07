Жители Ельца продали чужую щебенку на 22 миллиона рублей

УФСБ по Липецкой области раскрыло махинацию с имуществом ОАО «РЖД».

Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).



По данным следствия, подозреваемые оказывали содействие сообщнику из Ельца в продаже щебня, который предназначался для отсыпки железных дорог, и находился в запасах ОАО «РЖД». Общая стоимость похищенного у государственной корпорации щебня оценивается в более чем 22 миллиона рублей.



- Преступление раскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального Управления ФСБ. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Липецкой области, - сообщили в областной прокуратуре.

