Происшествия

28 минут назад

Жители Ельца продали чужую щебенку на 22 миллиона рублей

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#ФСБ #РЖД
Жители Ельца продали чужую щебенку на 22 миллиона рублей

УФСБ по Липецкой области раскрыло махинацию с имуществом ОАО «РЖД».

Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате, то есть в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемые оказывали содействие сообщнику из Ельца в продаже щебня, который предназначался для отсыпки железных дорог, и находился в запасах ОАО «РЖД». Общая стоимость похищенного у государственной корпорации щебня оценивается в более чем 22 миллиона рублей.

- Преступление раскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального Управления ФСБ. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура Липецкой области, - сообщили в областной прокуратуре.
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#ФСБ #РЖД

Комментарии (2)

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весёлый

2 минуты назад
Круче афёр ,пустых вагонов с хлопком, при Брежневе ещё не было ,гоняли целые составы .
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молодой тупняк

21 минуту назад
Это будет по круче знаменитого песка Иванова.
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