Общество

17 минут назад

Среди сотрудников липецких колоний и осужденных заболевших COVID-19 нет

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#коронавирус. УФСИН
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Среди сотрудников липецких колоний и осужденных заболевших COVID-19 нет

В СИЗО и колониях Липецкой области введены режимно-ограничительные мероприятия

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях уголовно-исполнительной системы Липецкой области стабильная и находится под постоянным контролем оперативного штаба УФСИН по профилактике возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 6 апреля среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников УИС не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

В целях предупреждения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников УИС новой коронавирусной инфекцией в ряде пенитенциарных учреждений региона введены режимно-ограничительные мероприятия.

В учреждениях проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Введен контроль за сотрудниками и осужденными с осмотром и термометрией. Ежедневно с сотрудниками и осужденными проводится санитарно-просветительская работа. Запас противовирусных препаратов во всех исправительных учреждениях имеется в достаточном количестве.

Для личного состава, задействованного в проведении данных мероприятий, созданы все необходимые условия для обеспечения несения службы, в том числе в круглосуточном режиме.
3 199
#коронавирус. УФСИН
1

Комментарии (3)

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Город48

3 минуты назад
Опубликуйте,пожалуйста,пост (есть в вк ),человека,который находился в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус. Очень занимательно! Просто позор! Что ж главврачу оды поют то и миллионы вручают? Слов приличных нет.
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Иван

8 минут назад
Ну, хоть за зэков можно быть спокойным...
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Иван

8 минут назад
Ну, хоть за знаков можно быть спокойным...
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