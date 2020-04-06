Среди сотрудников липецких колоний и осужденных заболевших COVID-19 нет

В СИЗО и колониях Липецкой области введены режимно-ограничительные мероприятия

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области, в настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях уголовно-исполнительной системы Липецкой области стабильная и находится под постоянным контролем оперативного штаба УФСИН по профилактике возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.



По состоянию на 6 апреля среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников УИС не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.



В целях предупреждения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников УИС новой коронавирусной инфекцией в ряде пенитенциарных учреждений региона введены режимно-ограничительные мероприятия.



В учреждениях проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. Введен контроль за сотрудниками и осужденными с осмотром и термометрией. Ежедневно с сотрудниками и осужденными проводится санитарно-просветительская работа. Запас противовирусных препаратов во всех исправительных учреждениях имеется в достаточном количестве.



Для личного состава, задействованного в проведении данных мероприятий, созданы все необходимые условия для обеспечения несения службы, в том числе в круглосуточном режиме.

