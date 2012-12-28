В этом году въезд в Липецк со стороны Ельца засияет огнями гораздо ярче, чем сейчас

Сейчас светодиодными светильниками замещают старые натриевые лампы на улице Неделина.

В марте, после завершения закупочных процедур, МБУ «Липецкгорсвет» продолжил работу по замене старых натриевых ламп, используемых в уличном освещении, на современные светодиодные.Предприятие, которое при бывшем мэре Липецка хотели продать в частные руки, но вовремя остановились, потихоньку меняет устаревшее оборудование и освещение на новое. «Липецкгорсвет» уже управился с этой работой на улице Студеновской по городской программе модернизации уличного освещения, а сегодня завершает ее на улице Неделина.— Натриевые светильники на 250 ватт меняем на 100-ваттные светодиодные. Их преимущества в том, что они намного ярче прежних, у них — более долгий срок эксплуатации и они потребляют на 45-50% меньше электроэнергии. Это позволит сэкономить до 7,5 миллионов рублей. На эти средства мы закупим дополнительные светильники, — сообщил GOROD48 руководитель бюджетного учреждения Кирилл Симаков.В Липецке — более 26 тысяч светоточек. За несколько лет на светодиодные поменяли уже восемь тысяч из них. Планы этого года — замена еще порядка 2,2 тысячи светильников. 500 ламп установят на улицах частного сектора и в микрорайонах, остальные — на главных улицах: Гагарина, Терешковой и Первомайской, на Петровском мосту по направлению к площади Мира, а также на въезде в Липецк со стороны Ельца у микрорайона «Елецкий». Если хватит средств, то светодиодные светильники заменят натриевые и на улице Ленина.— Увеличить количество новых светоточек в этом году удалось на экономию, сложившуюся от закупочных процедур на замену светильников в прошлом году на улицах Московской и Катукова. В итоге на модернизацию уличного освещения в этом году мэрия потратит 20 млн рублей, —добавил Кирилл Симаков.