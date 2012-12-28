Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
За распроданный срезанный асфальт 34-летнего руководителя фирмы оштрафовали на 120 000 рублей
Происшествия
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58 минут назад
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За распроданный срезанный асфальт 34-летнего руководителя фирмы оштрафовали на 120 000 рублей
А заработать он успел более 100 000 рублей.
«В суде доказано, что предприятие-субподрядчик по муниципальному контракту на ремонт дороги в посёлке Добринка должно было вывозить демонтированный в ходе работ лом асфальта и щебня на специальные площадки, чтобы в дальнейшем использовать его на грунтовых дорогах района. Однако вместо этого 34-летний руководитель юридического лица продавал указанный лом населению и успел заработать на этом более 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Вину мужчина признал, вред муниципалитету возместил.
Дело расследовал Следственный отдел по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области.
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