Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Губернатор может уволить мэра Липецка «за систематическое недостижение показателей эффективности работы»
Общество
Еще об одном случае чудесного исцеления от рака рассказали в областном онкодиспансере
Здоровье
Обнажёнка в соцсети обернулась годом условно
Происшествия
Сыну погибшего под рулоном соломы рабочего выплатили 300 000 рублей
Происшествия
23-летнего жителя области обвиняют в жестоком избиении 5-летнего ребенка
Происшествия
В Ельце на стене проступила фронтовая надпись
Общество
Приставы арестовали пять автомобилей должников
Происшествия
Дело о скрытой участковым фиктивной прописке мигрантов расследовал СК
Общество
В Липецком округе эвакуируют все школы
Происшествия
«Металлург» попросил побед у Бога
Спорт
Читать все
«Вы любите розы? А я на них клал!»
Общество
В Липецком округе эвакуируют все школы
Происшествия
«Шахман» потерял несколько тонн мусора на перекрестке Ленина и Студеновской
Происшествия
Из Липецких павильонов пропадают сигареты
Общество
В Липецке браконьеры поймали сетью пять щук и четыре красноперки
Происшествия
В подъезде нашли труп
Происшествия
За распроданный срезанный асфальт 34-летнего руководителя фирмы оштрафовали на 120 000 рублей
Происшествия
В этом году въезд в Липецк со стороны Ельца засияет огнями гораздо ярче, чем сейчас
Общество
У 24-летнего парня попросили помощи — он перевёл мошенникам 176 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области объявлен пожароопасный сезон
Общество
Читать все
Происшествия
641
58 минут назад
1

За распроданный срезанный асфальт 34-летнего руководителя фирмы оштрафовали на 120 000 рублей

А заработать он успел более 100 000 рублей.

В Добринке 34-летний руководитель юридического лица осужден за четыре преступления по части третьей статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»: предприниматель  продавал срезанный по муниципальному контракту асфальт населению вместо того, чтобы складировать его на специальных площадках и в дальнейшем использовать для ремонта грунтовых дорог. За это его оштрафовали на 120 000 рублей.

«В суде доказано, что предприятие-субподрядчик по муниципальному контракту на ремонт дороги в посёлке Добринка должно было вывозить демонтированный в ходе работ лом асфальта и щебня на специальные площадки, чтобы в дальнейшем использовать его на грунтовых дорогах района. Однако вместо этого 34-летний руководитель юридического лица продавал указанный лом населению и успел заработать на этом более 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Вину мужчина признал, вред муниципалитету возместил.

Дело расследовал Следственный отдел по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области.
дороги
благоустройство
0
0
1
2
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пешеход
36 минут назад
Отряхнулся и пошел дальше руководить.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить