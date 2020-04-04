На базу елецких «викингов» забрался мужчина и набросился на реконструкторов с ножом

На базу реконструкторов военно-исторического клуба «Копье» забрался мужчина. Загнанный под лодку «викингов» он вытащил нож и пошел с ним на реконструкторов. Они вынуждены были применить свои навыки.





«Дело было так. В 17:30, когда я уже уехал с базы, туда пришли наши парни, чтоб собрать кое-какие вещи, для домашней самоизоляции. Собирают в офисе вещи, смотрят, а на дворе какой-то гражданин шарит и заглядывает в склад. На всякий случай, они сфотографировали", - написал Павел Семенов. "Прошло десять минут и, выходя на улицу, они услышали, что на складе кто-то завёлся! Позвонили мне. Попросил их заблокировать выходы со склада и немедленно рванул на базу. Приехав, начал открывать ворота, и было слышно, как кто-то "щемится" через внутренние перегородки. Потом всё затихло. Тщательный осмотр помещений выявил, что кто-то выбросил наш строительный уровень через забор, сорвал над кораблём проводку с лампочками и сорвал со стены удлинитель с розетками.



Чуть позже был найден и сам источник шума. Гражданин залез под лодку в самом углу и изображал неодушевлённый предмет. На просьбы вылезти, он отвечал категорическим отказом. Мотивируя это тем, что он "просто хочет поспать, отстаньте от меня".

Пришлось мне лезть за ним под лодку и помогать ему вылезти. Извлечённый на свет божий гражданин оказался мужчиной средних лет бомжеватого вида. На бритой голове шрамов было больше, чем на арбузе полосок. Он был выпимши и вёл себя соответствующе. Лёжа на земле он обещал нам кары от какого-то своего друга милиционера Стаса. В руках у него был мобильный телефон. Телефон был мной у него изъят и тут же сделан с него звонок на мой номер. После чего отдан обратно. Учитывая, что гражданин пытался нас обокрасть, было решено сдать его властям.



И вот тут начались приключения!



Как только я начал общаться с диспетчером 112, гражданин поднялся, вытащил из кармана нож и начал им размахивать, угрожая нас поубивать. На благо, вокруг валялись длинные обрезки досок, чем я немедленно и воспользовался. В складе помимо меня был ещё Серёга, который, на всякий случай, вёл съёмку происходившего на телефон. Остальные находились вне склада и не видели наших приключений.



Гражданин с ножиком начал было движение на меня, но острая палка длиной в полтора метра с некоторым навыком оказалась лучше ножика.



Не справившись с фехтованием, он решил отступать через склад в другую сторону! Однако, там выхода не было и обежав лодку он бросился с ножом на Серёгу.



Сергей, не имея палки, сделал совершенно правильный выбор и выбежал из склада, а гражданин ломанулся за ним в след. Неудачно отстав между конструкциями и сменив чуть раньше сломанную об него палку на новую, бросился вдогонку.

Но, выбежав наружу, гражданин дал стрекача и скрылся на мосту, догонять мы его не стали.



Дальше началось самое интересное. Мы же вызвали милицию. И оператор слышал всё что происходило в складе, т.к. имея в одной руке палку, во вторую всё комментировалось в телефон. Если выражаться литературно, мы его просили бросить нож и вести себя благоразумно. Наряд прибыл быстро, но застать гражданина на месте не успел. Они поехали его искать по нашему описанию, а мы остались ждать опергруппу.



Приехавшая опергруппа с удивлением узнала, что:



1. У нас есть видео всей ситуации нападения.

2. У нас есть фото преступника, как он шарил по территории.

3. У нас есть номер его мобильного телефона



Нас похвалили за такую расторопность, спросили, не избивали ли мы гражданина во время задержания. Собрали улики, всё отфотографировали, скопировали видео и уехали.



И казалось бы всё. Но нет!



Сегодня, осматривая место где прятался этот идиот, мной была найдена его сумка, где лежали его ключи и ЕГО ПАСПОРТ! Поехал, отвёз в дежурку, пусть передадут ему, когда найдут.







А вы говорите - самоизоляция, не ходите на работу. Да таким «макаром» если не ходить, они же за месяц вообще всё вынесут, хунвейбины эти.



Понятно, что он проник на склад не ломая замков, он не нанёс никому из нас ран, а это значит, что с точки зрения закона он невиновен и ему ничего не будет. Но, может хотя бы ножик заберут и на учёт какой поставят. Всё-таки, Елец - это нескучный город»



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Сегодня на своей страничке в Фейсбук, руководитель ВИК «Копье» Павел Семенов рассказал удивительную криминальную историю, произошедшую на базе реконструкторов в Ельце.«Дело было так. В 17:30, когда я уже уехал с базы, туда пришли наши парни, чтоб собрать кое-какие вещи, для домашней самоизоляции. Собирают в офисе вещи, смотрят, а на дворе какой-то гражданин шарит и заглядывает в склад. На всякий случай, они сфотографировали", - написал Павел Семенов. "Прошло десять минут и, выходя на улицу, они услышали, что на складе кто-то завёлся! Позвонили мне. Попросил их заблокировать выходы со склада и немедленно рванул на базу. Приехав, начал открывать ворота, и было слышно, как кто-то "щемится" через внутренние перегородки. Потом всё затихло. Тщательный осмотр помещений выявил, что кто-то выбросил наш строительный уровень через забор, сорвал над кораблём проводку с лампочками и сорвал со стены удлинитель с розетками.Чуть позже был найден и сам источник шума. Гражданин залез под лодку в самом углу и изображал неодушевлённый предмет. На просьбы вылезти, он отвечал категорическим отказом. Мотивируя это тем, что он "просто хочет поспать, отстаньте от меня".Пришлось мне лезть за ним под лодку и помогать ему вылезти. Извлечённый на свет божий гражданин оказался мужчиной средних лет бомжеватого вида. На бритой голове шрамов было больше, чем на арбузе полосок. Он был выпимши и вёл себя соответствующе. Лёжа на земле он обещал нам кары от какого-то своего друга милиционера Стаса. В руках у него был мобильный телефон. Телефон был мной у него изъят и тут же сделан с него звонок на мой номер. После чего отдан обратно. Учитывая, что гражданин пытался нас обокрасть, было решено сдать его властям.И вот тут начались приключения!Как только я начал общаться с диспетчером 112, гражданин поднялся, вытащил из кармана нож и начал им размахивать, угрожая нас поубивать. На благо, вокруг валялись длинные обрезки досок, чем я немедленно и воспользовался. В складе помимо меня был ещё Серёга, который, на всякий случай, вёл съёмку происходившего на телефон. Остальные находились вне склада и не видели наших приключений.Гражданин с ножиком начал было движение на меня, но острая палка длиной в полтора метра с некоторым навыком оказалась лучше ножика.Не справившись с фехтованием, он решил отступать через склад в другую сторону! Однако, там выхода не было и обежав лодку он бросился с ножом на Серёгу.Сергей, не имея палки, сделал совершенно правильный выбор и выбежал из склада, а гражданин ломанулся за ним в след. Неудачно отстав между конструкциями и сменив чуть раньше сломанную об него палку на новую, бросился вдогонку.Но, выбежав наружу, гражданин дал стрекача и скрылся на мосту, догонять мы его не стали.Дальше началось самое интересное. Мы же вызвали милицию. И оператор слышал всё что происходило в складе, т.к. имея в одной руке палку, во вторую всё комментировалось в телефон. Если выражаться литературно, мы его просили бросить нож и вести себя благоразумно. Наряд прибыл быстро, но застать гражданина на месте не успел. Они поехали его искать по нашему описанию, а мы остались ждать опергруппу.Приехавшая опергруппа с удивлением узнала, что:1. У нас есть видео всей ситуации нападения.2. У нас есть фото преступника, как он шарил по территории.3. У нас есть номер его мобильного телефонаНас похвалили за такую расторопность, спросили, не избивали ли мы гражданина во время задержания. Собрали улики, всё отфотографировали, скопировали видео и уехали.И казалось бы всё. Но нет!Сегодня, осматривая место где прятался этот идиот, мной была найдена его сумка, где лежали его ключи и ЕГО ПАСПОРТ! Поехал, отвёз в дежурку, пусть передадут ему, когда найдут.А вы говорите - самоизоляция, не ходите на работу. Да таким «макаром» если не ходить, они же за месяц вообще всё вынесут, хунвейбины эти.Понятно, что он проник на склад не ломая замков, он не нанёс никому из нас ран, а это значит, что с точки зрения закона он невиновен и ему ничего не будет. Но, может хотя бы ножик заберут и на учёт какой поставят. Всё-таки, Елец - это нескучный город»Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.