Происшествия

21 минуту назад

За прошедшие сутки спасатели более 100 раз тушили сухую траву

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#Пожар #огонь #МЧС
За прошедшие сутки спасатели более 100 раз тушили сухую траву

А еще в области за сутки горели автомобили, бесхозные постройки и дома.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали 114 раз на тушение сухой травы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Общая площадь возгорания составила более 50 гектаров. Так же пожарные ликвидировали 12 возгораний мусорных свалок.

Бесходные строения горели в Липецке Чаплыгинском и Тербунской районах. В Лебедяни и Становом горели жома, причем во втором случае пламя уничтожило кровлю по всей площади дома. А в Ельце пришлось тушить два легковых автомобиля, у которых в итоге оказались повреждены сгораемые узлы и агрегаты.

Фото riadagestan.ru

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#Пожар #огонь #МЧС

Комментарии (1)

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Skrip

27 секунд назад
Вместе с БЕСХОДНЫМИ ЖОМАМИ горела и кровля
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