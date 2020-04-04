21 минуту назад
За прошедшие сутки спасатели более 100 раз тушили сухую траву
А еще в области за сутки горели автомобили, бесхозные постройки и дома.
За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали 114 раз на тушение сухой травы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Общая площадь возгорания составила более 50 гектаров. Так же пожарные ликвидировали 12 возгораний мусорных свалок.
Бесходные строения горели в Липецке Чаплыгинском и Тербунской районах. В Лебедяни и Становом горели жома, причем во втором случае пламя уничтожило кровлю по всей площади дома. А в Ельце пришлось тушить два легковых автомобиля, у которых в итоге оказались повреждены сгораемые узлы и агрегаты.
Фото riadagestan.ru
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