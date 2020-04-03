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11 минут назад

Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля

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#коронавирус #трудовые отношения
Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 6 по 19 апреля, - сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования.

- Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65, – заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).

Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Ранее Минтрудом совместно с Фондом социального страхования был реализован механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и совместно проживающим с ними гражданам.

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#коронавирус #трудовые отношения

Комментарии (4)

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А сколько нужно ?!

1 минуту назад
Откатить Путину с этого больничного ?!.
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Бизнес от Путина !

2 минуты назад
Срочно всем за больничными листами !.
ответить

Милая Оксана

2 минуты назад
Старше 65 ти лет, надо дома сидеть
ответить

Это что ?

3 минуты назад
За очередная путинская хернЯ ?!
ответить

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