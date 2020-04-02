Общество

сегодня, 11:56

Посещение лесов в регионе ограничено из-за опасности пожаров

8 622
#лесные пожары
Посещение лесов в регионе ограничено из-за опасности пожаров

В связи с установлением особого противопожарного режима, а также пожарной опасности в лесах глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 1 по 21 апреля.

Управление лесного хозяйства региона установило предупредительные аншлаги, шлагбаумы, совместно с управлением МВД России по Липецкой области организовало посты и контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих в лесные массивы для регистрации и учета граждан и транспортных средств. Государственные лесные инспекторы проводят рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Липецкой области организовано патрулирование территории вблизи областного центра, занятой городскими лесами для ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Руководителям органов местного самоуправления необходимо предпринять меры по недопущению сжигания сухой травы на территориях, прилегающих к лесным массивам, а также для исключения возможности перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения там, где населенные пункты расположены в лесных массивах. Кроме того, на таких территориях должны быть ликвидированы несанкционированные свалки мусора.

Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа, который в условиях особого противопожарного режима увеличивается вдвое. Так, для граждан он составляет 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., а для юридических – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

8 622
#лесные пожары

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Николай

1 минуту назад
Какое посещение лесов если всеобщая самоизоляция?! Все по щелям сидим.
ответить

Миротворец

3 минуты назад
Е Б ан. Ый заговор ! Вы воообще про что ?
ответить

123

9 минут назад
Дома сидите. Клеща словите еще в добавок. Потом в больницу идти. А там не весело.
ответить

Лысый

12 минут назад
К сожалению лысого никто не слушает. На его указы все х. р ложили. Ну и правильно.
ответить

Да!

16 минут назад
Боже, царя храни !, А лучше схорони!.
ответить

ч

27 минут назад
ну вот и леса,дышим через маски,из дома почти не выходим,собаки стаи по ночам мечутся гавкают дико,хоть как то бы отстрел что ли а то и днем начнут им тоже жрать надо
ответить

Какое

44 минуты назад
Посещение лесов?все сидят по домам?Честно говоря, уже забыла как выглядит лес.
ответить

При СССР

46 минут назад
Такого не было.Такое было до революции ,при барыне.Так же запрещали народу в лесах дрова заготовлять.Сено косить и прочие заготовки.
ответить

Еще в рубрике

#коронавирус
4
Школьники и учителя остаются на самоизоляции до 14 апреля

23 минуты назад

Общество
Сидим дома и шьем маски
#сидим дома #маска
38
Сидим дома и шьем маски

сегодня, 11:40

Общество
Яндекс: почти в 1,5 раза больше липчан остаются дома
#индекс #самоизоляция #сидим дома
20
Яндекс: почти в 1,5 раза больше липчан остаются дома

сегодня, 10:52

Общество
Все медики МСЧ МВД России по Липецкой области оказались здоровыми
#коронавирус
41
Все медики МСЧ МВД России по Липецкой области оказались здоровыми

сегодня, 10:23

Общество
Вандалы‌ ‌разрисовали ‌скейт-парк ‌во время режима самоизоляции
#хулиганство #парк Победы
39
Вандалы‌ ‌разрисовали ‌скейт-парк ‌во время режима самоизоляции

сегодня, 10:20

Общество
«Коронамошенники» добрались до липчан
#мошенничество #коронавирус
24
«Коронамошенники» добрались до липчан

сегодня, 09:20

Общество