Посещение лесов в регионе ограничено из-за опасности пожаров

В связи с установлением особого противопожарного режима, а также пожарной опасности в лесах глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 1 по 21 апреля.

Управление лесного хозяйства региона установило предупредительные аншлаги, шлагбаумы, совместно с управлением МВД России по Липецкой области организовало посты и контрольно-пропускные пункты на дорогах, ведущих в лесные массивы для регистрации и учета граждан и транспортных средств. Государственные лесные инспекторы проводят рейды с привлечением сотрудников правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Липецкой области организовано патрулирование территории вблизи областного центра, занятой городскими лесами для ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.



Руководителям органов местного самоуправления необходимо предпринять меры по недопущению сжигания сухой травы на территориях, прилегающих к лесным массивам, а также для исключения возможности перехода огня при лесных пожарах на здания и сооружения там, где населенные пункты расположены в лесных массивах. Кроме того, на таких территориях должны быть ликвидированы несанкционированные свалки мусора.



Управление лесного хозяйства Липецкой области убедительно просит жителей и гостей региона воздержаться от посещения лесов в ближайшие дни. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа, который в условиях особого противопожарного режима увеличивается вдвое. Так, для граждан он составляет 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс., а для юридических – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.



В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить о загорании по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112. «Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.



