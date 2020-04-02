23-летний парень обокрал квартиру соседки

Полицейские раскрыли две квартирные кражи.

30 марта в Липецке на улице Сафонова из квартиры 62-летней липчанки украли сотовый телефон.Полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний сосед потерпевшей. В совершении преступления подозреваемый признался. Похищенное изъято.

Еще одна квартирная кража раскрыта в селе Октябрьское Усманского района: из жилья 28-летней женщины украли 2000 рублей. По подозрению в краже задержан 36-летний житель Усманского района. Похищенное изъято.

- Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.