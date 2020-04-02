Происшествия

12 минут назад

В Ельце задержали подозреваемого в краже автомобиля у пенсионера

2 96
#кража #угон
В Ельце задержали подозреваемого в краже автомобиля у пенсионера

Пожилой мужчина, купив автомобиль, решил его «обмыть» со случайным человеком

Криминальная история произошла в Курске. Пенсионер купил автомобиль «Лада» и, находясь в гаражном кооперативе, пригласил «обмыть» покупку случайного прохожего.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области, во время застолья, которое продолжилось уже в квартире, хозяин заснул. Гость похитил барсетку с документами и ключами и совершил угон. Автомобиль спрятал и стал искать на него покупателей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий машину удалось найти и вернуть владельцу. Местонахождение подозреваемого установили, но он, узнав о том, что будет задержан, за несколько минут до прихода полиции выпрыгнул из окна своей квартиры и сумел убежать. Больше года фигурант находился в федеральном розыске и скрывался от следствия. Курские полицейские установили маршруты его перемещений и задержали в городе Елец Липецкой области.

Сейчас мужчина даёт признательные показания. За кражу автомобиля по решению суда ему может быть назначено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

2 96
#кража #угон

Комментарии (2)

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Берия

2 минуты назад
Скоро за еду будут ловить.
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Они автомобиль не украли !

6 минут назад
А изъяли , Чтобы пенсионер не поехал голосовать за Путина !.
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