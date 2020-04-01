В Липецке мошенники начали использовать эпидемию для обмана: пострадала 81-летняя женщина

31 марта в Липецке 81-летняя женщина обменяла 20 00 рублей на билеты банка приколов, в ее квартиру мошенница проникла под предлогам выплат «в связи со сложной эпидемиологической ситуацией».

31 марта в Липецке зарегистрировано первое мошенничество связанное с коронавирусной эпидемией. Жертвой обмана стала 81-летняя жительница улицы Памфилова.- В квартиру пенсионерки пришла женщина, представившаяся почтальоном. Она рассказала, что разносит пожилым людям выплаты назначенные в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областного УМВД.При себе у почтальона оказались только пятитысячные банкноты. Получив от пожилой женщины сдачу, мошенница посетовала на то, что ей выдали только пятитысячные купюры, и попросила разменять деньги. Пенсионерка отсчитала 20 000 рублей. Позже выяснилось, что вместо денег женщина получила билеты банка приколов. Обман заметил сын женщины, он же обратился в полицию.

Областное управление МВД напоминает, не открывайте дверь незнакомым людям, представляющимся социальными работниками, медсестрами и т.п. Если вы активно контактируете с такими организациями, имейте при себе их номер телефона, и позвоните, чтобы узнать, работает ли у них пришедший к вам сотрудник, и действительно ли возможно получение каких-либо льгот или выплат, которые вам обещают.