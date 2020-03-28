Общество

42 минуты назад

Список открытых магазинов расширен, в него включены строймаркеты, магазины детских и зоотоваров

9 1715
#Сидимдома #коронавирус
2
Список открытых магазинов расширен, в него включены строймаркеты, магазины детских и зоотоваров

Администрация Липецкой области внесла правки в постановление о дополнительных мерах защиты населения от коронавируса. Они касаются изменения списка товаров первой необходимости.

В соответствии с рекомендациями Министерства промышленности и торговли внесены изменения в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой  коронавирусной  инфекции (2019-nCoV)  в Липецкой области». Они касаются расширения перечня товаров первой необходимости. 

Среди них - детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло и моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), оборудование электрическое, кабельная продукция. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое, садово-огородные предметы и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Дополнительные изменения предусмотрены для торговых и торгово - развлекательных центров, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров и торговая деятельность которых осуществляется более чем двумя хозяйствующими субъектами. Им разрешается реализация продовольственных товаров и товаров, указанных в пунктах 1 и 5 приложения 1 к постановлению.

⁃ Дополнения в постановление внесены для приведения его в соответствии с принятыми этой ночью решениями правительства,- сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области. - Теперь разрешено работать зоомагазинам и магазинам с товарами первой необходимости, поэтому открыты и строительные магазины, и салоны связи сотовых операторов. Все остальные стараются выполнять распоряжение: так, в торговых центрах работают только продуктовые магазины.

Выполнение постановления проверяют сотрудники Роспотребнадзора, это же ведомство принимает жалобы на предприятия торговли и услуг, которые работают вопреки запрету.

9 1715
#Сидимдома #коронавирус
2

Комментарии (9)

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Гость

1 минуту назад
Как же он закроет свои гипермаркеты??!!!
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Судя

1 минуту назад
по действиям власти умные туда не попадают
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1

3 минуты назад
Ну то есть Добрострой, Апельсин и т.д. с огромным количеством посетителей могут работать? Ясно-понятно. Вирус-то в курсе что ему туда нельзя?
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Капец

3 минуты назад
путинской роиссе.
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закрыть

6 минут назад
Магазины стройматериалов и сотовые надо закрыть !
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как то так

9 минут назад
вообщем картина понятна - кому то можно , а кому то нельзя.
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Юрок Алтушок.

21 минуту назад
О как .лядь Значит если у человека маленький магазинчик, то ему нельзя торговать. А сетевикам с площадями по несколько десятков тысяч квадратных метров и бешенной проходимостью то им можно. Где логика?
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Сергей

26 минут назад
Правильно..Маленький магазин у дома где бывает за день 15-20 человек-нельзя , а большой торговый центр где бывает несколько тысяч людей можно. Надо выпить за упокой малого бизнеса. Ура торговым сетям.
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27

29 минут назад
Очень интересно но никуя непонятно,все закрывают?
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