42 минуты назад
Список открытых магазинов расширен, в него включены строймаркеты, магазины детских и зоотоваров
Администрация Липецкой области внесла правки в постановление о дополнительных мерах защиты населения от коронавируса. Они касаются изменения списка товаров первой необходимости.
Среди них - детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек), мыло и моющие, чистящие и полирующие средства, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты), бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), оборудование электрическое, кабельная продукция. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое, садово-огородные предметы и инвентарь, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы и их части, табачная продукция, товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
Дополнительные изменения предусмотрены для торговых и торгово - развлекательных центров, площадь которых превышает пять тысяч квадратных метров и торговая деятельность которых осуществляется более чем двумя хозяйствующими субъектами. Им разрешается реализация продовольственных товаров и товаров, указанных в пунктах 1 и 5 приложения 1 к постановлению.
⁃ Дополнения в постановление внесены для приведения его в соответствии с принятыми этой ночью решениями правительства,- сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области. - Теперь разрешено работать зоомагазинам и магазинам с товарами первой необходимости, поэтому открыты и строительные магазины, и салоны связи сотовых операторов. Все остальные стараются выполнять распоряжение: так, в торговых центрах работают только продуктовые магазины.
Выполнение постановления проверяют сотрудники Роспотребнадзора, это же ведомство принимает жалобы на предприятия торговли и услуг, которые работают вопреки запрету.
Гость
Судя
1
Капец
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как то так
Юрок Алтушок.
Сергей
27