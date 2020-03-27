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ЗАГСы переходят на дистанционное общение
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Управление ЗАГС администрации Липецка информирует: получить оперативную консультацию по порядку государственной регистрации актов гражданского состояния можно по электронной почте zags@cominfo.lipetsk.ru, а также по телефонам:
- отдел торжественной регистрации брака: ул. Ленина, д. 28, телефоны: 27-51-53, 27-59-54;
- правобережный отдел: ул. Пролетарская, д. 14, телефоны: 27-21-68, 27-15-07;
- советский отдел: ул. Липовская, д. 44, телефоны: 72-66-00, 27-41-82;
- октябрьский отдел: ул. Космонавтов, д. 2, телефоны: 34-75-47, 34-81-32;
- левобережный отдел: пр. Мира, д.30, телефоны: 43-02-49, 43-16-26;
- отдел по регистрации смерти: пр. Победы, д. 51а, телефон: 47-76-75.
Кроме того, желающим подать заявление на получение государственных услуг советуют использовать одноимённый портал ( www.gosuslugi.ru). Помимо ограничения контакта с людьми и, следовательно, снижения риска заражения, такой способ имеет и другие преимущества. Так, с помощью сервиса можно подать заявление о заключении брака за 12 месяцев до желаемой даты; не нужно приезжать в орган ЗАГСа, если жених и невеста находятся в разных городах; заявление можно подать круглосуточно, без перерыва и выходных, а также получить 30% скидку на оплату госпошлины.
Приём граждан с 28 марта также будет осуществляться только по предварительной записи на портале госуслуг.
- отдел торжественной регистрации брака: ул. Ленина, д. 28, телефоны: 27-51-53, 27-59-54;
- правобережный отдел: ул. Пролетарская, д. 14, телефоны: 27-21-68, 27-15-07;
- советский отдел: ул. Липовская, д. 44, телефоны: 72-66-00, 27-41-82;
- октябрьский отдел: ул. Космонавтов, д. 2, телефоны: 34-75-47, 34-81-32;
- левобережный отдел: пр. Мира, д.30, телефоны: 43-02-49, 43-16-26;
- отдел по регистрации смерти: пр. Победы, д. 51а, телефон: 47-76-75.
Кроме того, желающим подать заявление на получение государственных услуг советуют использовать одноимённый портал ( www.gosuslugi.ru). Помимо ограничения контакта с людьми и, следовательно, снижения риска заражения, такой способ имеет и другие преимущества. Так, с помощью сервиса можно подать заявление о заключении брака за 12 месяцев до желаемой даты; не нужно приезжать в орган ЗАГСа, если жених и невеста находятся в разных городах; заявление можно подать круглосуточно, без перерыва и выходных, а также получить 30% скидку на оплату госпошлины.
Приём граждан с 28 марта также будет осуществляться только по предварительной записи на портале госуслуг.
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жених