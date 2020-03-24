За миллион реальных рублей у мэрии Липецка появится виртуальный концертный зал

А еще на средства бюджета Липецка ветеранам и участникам Великой Отечественной войны купят юбилейные медали.

Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала об изменениях параметров муниципального бюджета.



Основные дополнительные расходы, на которые выделены средства регионального и федерального бюджетов, коснутся дорожного строительства. На все про все с учетом строительства кольцевой развязки в микрорайоне «Елецкий» и строительства дороги по улице Маяковского будет дополнительно потрачено более 261 млн рублей. 36,5 млн рублей получит департамент образования городской администрации для строительства пристроек к нескольким детским садам. Еще 33,2 млн рублей будет израсходовано на благоустройство площади Победы и площади Героев, а на юбилейные медали в честь 75-летия Победы для участников и ветеранов Великой Отечественной войны потратят 172 тысячи рублей. На создание площадок для сбора бытового мусора выделено 4,8 млн рублей. На отлов и содержание безнадзорных животных УГС Липецка получит 13,1 млн рублей.



У председателя депутатской комиссии Анатолия Давыдова вопрос вызвало выделение 10 млн рублей на создание в Липецке модельных библиотек. Что это такое - поинтересовался депутат?



- В Липецке - 27 библиотек. Мы изменим две из них. В модельных библиотеках будет расширен перечень услуг, в них появятся зоны отдыха, - ответил на вопрос председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько. - Эти деньги нам нужны для софинансирования расходов совместно с федеральным бюджетом.



- А что такое виртуальный концертный зал, на который вы хотите потратить миллион рублей? - задал следующий вопрос депутат Давыдов.



- Виртуальный зал уже есть - в «Унионе». Речь идет о закупке специального оборудования для трансляции спектаклей онлайн, - сказал Сергей Малько.



С учетом изменений доходы муниципального бюджета составят 13 млрд рублей, расходы - 13,7 миллиарда.





