Общество

32 минуты назад

За миллион реальных рублей у мэрии Липецка появится виртуальный концертный зал

2 291
#бюджет
За миллион реальных рублей у мэрии Липецка появится виртуальный концертный зал

А еще на средства бюджета Липецка ветеранам и участникам Великой Отечественной войны купят юбилейные медали.

Сегодня на комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала об изменениях параметров муниципального бюджета.

Основные дополнительные расходы, на которые выделены средства регионального и федерального бюджетов, коснутся дорожного строительства. На все про все с учетом строительства кольцевой развязки в микрорайоне «Елецкий» и строительства дороги по улице Маяковского будет дополнительно потрачено более 261 млн рублей. 36,5 млн рублей получит департамент образования городской администрации для строительства пристроек к нескольким детским садам. Еще 33,2 млн рублей будет израсходовано на благоустройство площади Победы и площади Героев, а на юбилейные медали в честь 75-летия Победы для участников и ветеранов Великой Отечественной войны потратят 172 тысячи рублей. На создание площадок для сбора бытового мусора выделено 4,8 млн рублей. На отлов и содержание безнадзорных животных УГС Липецка получит 13,1 млн рублей.

У председателя депутатской комиссии Анатолия Давыдова вопрос вызвало выделение 10 млн рублей на создание в Липецке модельных библиотек. Что это такое - поинтересовался депутат?

- В Липецке - 27 библиотек. Мы изменим две из них. В модельных библиотеках будет расширен перечень услуг, в них появятся зоны отдыха, - ответил на вопрос председатель департамента культуры и туризма мэрии Сергей Малько. - Эти деньги нам нужны для софинансирования расходов совместно с федеральным бюджетом.

- А что такое виртуальный концертный зал, на который вы хотите потратить миллион рублей? - задал следующий вопрос депутат Давыдов.

- Виртуальный зал уже есть - в «Унионе». Речь идет о закупке специального оборудования для трансляции спектаклей онлайн, - сказал Сергей Малько.

С учетом изменений доходы муниципального бюджета составят 13 млрд рублей, расходы - 13,7 миллиарда.


2 291
#бюджет

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ктулху

21 минуту назад
Угу, и ещё медали разнести лично по всем ветеранам, И... в следующем году проблема ветеранов будет снята, ни одного не останется. И миллион рублей на проектор и очки. Только зачем? Много ли народу ходит в Унион, и кстати где он есть? И ещё вопрос про библиотеки с моделями: а сауны там будут? Это же здорово, пришёл помылся, с моделькой пообщался, заодно и книжку почитал....
ответить

Фауст

24 минуты назад
Можно кучу слов наговорить, которые вы сами знаете.....Но лучше просто ПОРЖАТь ))))))))))))))!
ответить

Еще в рубрике

На сеансы в липецкие кинотеатры не пустят более 50 человек
#коронавирус #кинотеатр
На сеансы в липецкие кинотеатры не пустят более 50 человек

22 минуты назад

Общество
Улицы города очищают от песка и пыли с помощью машины-пылесоса
#благоустройство
2
Улицы города очищают от песка и пыли с помощью машины-пылесоса

32 минуты назад

Общество
Новый прокурор региона вступит в должность 31 марта
8
Новый прокурор региона вступит в должность 31 марта

сегодня, 13:44

Общество
Запасов еды в Липецкой области хватит миллионам россиян
#продовольствие
24
Запасов еды в Липецкой области хватит миллионам россиян

сегодня, 13:26

Общество
Даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник»
#коронавирус #дистанционное обучение
13
Даже председатель департамента образования не может зайти в «Электронный дневник»

сегодня, 13:05

Общество
Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»
#коронавирус
43
Михаил Тарасенко: «Приеду из Липецка в Москву и самоизолируюсь на даче»

сегодня, 10:16

Общество