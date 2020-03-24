За 16 лет Липецкая область обеднела на два района

С 2005 года население Липецкой области сократилось на 59,2 тысячи человек. Иными словами, за 16 лет регион потерял население равное численности Данковского (30,8 тысяч) и Елецкого (28,6 тысяч) районов, или же больше половины Ельца (103,2 тысячи).





Население Липецкой области на 1 января 2020 года составило 1 миллион 139,4 тысячи человек (на 1 января 2005 года – 1 миллион 198,6 тысячи), сообщает Липецкстат. Единственным годом, когда в Липецкой области население немного выросло, оказался 2016-й – за счет мигрантов регион «поправился» на 128 человек. В остальные годы общие потери численности населения колебались от 1772 до 6166 человек: в среднем 3,7 тысячи человек за год.



Городское население уменьшилось на 36,6 тысячи человек – это опустевшие Становлянский (17,2 тысячи) и Хлевенский (19,2 тысячи) районы. На начало этого года в городах жили 736,4 тысячи человек. Сельских жителей за 16 лет стало меньше на 22,6 тысячи, или чуть больше населения Тербунского района (21,9 тысячи). В селах сегодня живут почти 403 тысячи липчан.



Мигранты, которые помогали сделать общую убыль населения не такой значительной, предпочитали города: лишь в 2015 году они добавили своих 17 покинувших Липецкую область в общую убыль. А вот села теряли мигрантов в 2010, 2011, 2012, 2017 и 2018 годах – от 450 до 922 человек.



