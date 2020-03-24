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За 16 лет Липецкая область обеднела на два района

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#Демография
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За 16 лет Липецкая область обеднела на два района

С 2005 года население Липецкой области сократилось на 59,2 тысячи человек. Иными словами, за 16 лет регион потерял население равное численности Данковского (30,8 тысяч) и Елецкого  (28,6 тысяч) районов, или же больше половины Ельца (103,2 тысячи). 

Население Липецкой области на 1 января 2020 года составило 1 миллион 139,4 тысячи человек (на 1 января 2005 года – 1 миллион 198,6 тысячи), сообщает Липецкстат. Единственным годом, когда в Липецкой области население немного выросло, оказался 2016-й – за счет мигрантов регион «поправился» на 128 человек. В остальные годы общие потери численности населения колебались от 1772 до 6166 человек: в среднем 3,7 тысячи человек за год. 

Городское население уменьшилось на 36,6 тысячи человек – это опустевшие Становлянский (17,2 тысячи) и Хлевенский (19,2 тысячи) районы. На начало этого года в городах жили 736,4 тысячи человек. Сельских жителей за 16 лет стало меньше на 22,6 тысячи, или чуть больше населения Тербунского района (21,9 тысячи). В селах сегодня живут почти 403 тысячи липчан.  

Мигранты, которые помогали сделать общую убыль населения не такой значительной, предпочитали города: лишь в 2015 году они добавили своих 17 покинувших Липецкую область в общую убыль. А вот села теряли мигрантов в 2010, 2011, 2012, 2017 и 2018 годах – от 450 до 922 человек. 

12 1249
#Демография
3

Комментарии (13)

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Ни чего,

37 секунд назад
потерпите немного , скоро все ИЗДОХНЕМ !
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Да ты видимо не так уж молод и туп)

2 минуты назад
молодой тупняк, дружище - тебя не слышат эти зомби!) есть группа людей которая уже потеряна и воспитана обществом потребления и даже не могут подумать о том, что нужно не только брать и требовать себе, но и отдавать!)
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Сосед

17 минут назад
Это все выдумывают Навальный и пиндосы ,а так то тут по улицам богачи и средний класс тусуется 18000 средний ,продавец в пятерке более 20000 уже богач во как ,издеваются уже в открытую
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Сосед

19 минут назад
Телевизор больше смотрите и не следите за ценами и заработок пох,если чё вам сказали же огородом крепостные занимайтесь и ничего вам боля ненадо
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странно

26 минут назад
а телелевизор говорит, что у нас все хорошо, и они все средний класс.
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молодой тупняк

27 минут назад
Вот вопросом никто не задавался почему на Кавказе бабы рожают, а уровень жизни там намного хуже чем во многих городах России?
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молодой тупняк

29 минут назад
Ваш, когда уровень жизни падает, русские бабы рожают так, как стреляет пулемёт Калашникова, если уровень жизни повышается, бабы начинают бредить про феменизм. Самка получает удовольствие от жизни, гуляет по ТРЦ, катается на машинёнке, ездит на другие континенты отдыхать, во многом себе не отказывает. Разве можно всё это удовольствие променять но то, чтоб ходить беременной несколько раз и потом сидеть дома и воспитывать детей?!
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Софокл

30 минут назад
Слава Великому Кормчему! Огромные успехи в деле поднятия страны с колен! Глубинный народ ликует, подбрасывая чепчики!
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1

31 минуту назад
Не верю. Все хорошо. Армия лучшая, выбор всего большой, бизнесс, капитал отцовский, гос программы, телевидение цифровое, валедник собирать модео, средний класс . А убыль это все придумали апазиция, типа Навального.
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Ваш

37 минут назад
"Вы все врёте"! Под руководством нашего солнце подобного путена Россия встала с колен, переиграла всех на международной арене, надрала зад Америке, хохлам, нас все боятся, мы великие! А то что цены растут и уровень жизни падает, так это либерасты виноваты. Вот доберется за них путен и заживём
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