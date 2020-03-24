Косыревка останется без холодной воды, а поликлиника УВД и «Липецкгорсвет» - без света

Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители Косыревки. Холодную воду перекроют в домах №№ 42, 42а по улице Орловской, №№ 1 стр.1, 10, 11, 13, 13б, 15а, 15б, 15в, 16, 18, 19, 19а 20, 20 а, 21 по улице Новой, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 по улице Ленина,

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 61а, 61а стр.5 по улице Советской, №№ 50 а, 50 стр.7, 50 стр.9, 50 стр.10 по улице Юношеской.



Специалисты ЛГЭК будут устранять в Косыревке утечку на водопроводе по улице Новой, 21.



В это же время в Липецке отключат холодную воду в доме №34 по Боевому проезду – здесь по заявке частного лица проведут необходимый ремонт сетей.



Для устранения утечки на водопроводе по улице Урицкого, 67 без воды также оставят жителей улиц Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной Чайковского, Щорса, Новокарьерной, Шевченко.



Из-за врезки водопровода по улице Опытной, 5 без воды останутся жители домов: №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Казьмина, №№ 11а, 11б, 15, 17, 17б, 17в, 18, 18а, 19, 19б, 20,, 21, 22 по улице Опытной,

№№ 43, 45, 49 по Боевому Проезду, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице В. Музыки.



С 10:00 до 17:00 холодную воду отключат по проезду Ильича – здесь будут устранять утечку по проезду Ильича, 4.



Питьевую воду подвезут по заявкам жителей.



С 09:00 до 16:00 без электричества останутся улицы частного сектора – Черешнева, Ивовая, Лазовая, Фиалковая, Нектарная, Радужная, снт «Дачный-1», «Дачный-2» и «Монтажник»: комплекс электроснабжения ЛГЭК будет ремонтировать сети.



С 09:00 до 17:00 обесточат улицы Чкалова, Кирова и Комсомольскую, поликлинику УВД, «Липецкгорсвет», Институт развития образования, областную стоматологическую поликлинику, магазин «Промтовары» по улице Терешковой, ООО «Центр Эконом-Союз», улицу Катукова и магазин «Карускель». А с 14:00 до 16:00 электричество отключат онкодиспансеру, больнице №9, лыжному комплексу, кафе «СССР» и ВымпелКом».



С 09:00 до 16:00 тепла не будет в домах №№ 45 и 47 по улице 40 лет Октября.



Отключения связаны с ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.



