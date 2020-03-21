Происшествия
сегодня, 18:51
В Ельце «благоустроили» кладбище, побив памятники и поломав оградки
На кладбище спилили деревья. Но не удачно.
В группе «Мой Елец. Новости» опубликовали фото «благоустройства» аргамаченского кладбища.
Спиленные деревья испортили несколько захоронений, попадали на кресты и оградки, погнув их.
Спиленные деревья испортили несколько захоронений, попадали на кресты и оградки, погнув их.
отец Мифодий
Аглы
Природу губят,
Пилят аварийные деревья,
Придумали тоже,
для фокс
Я не могу понять,
Пессимист
Мэр
При СССР