Происшествия

сегодня, 18:51

В Ельце «благоустроили» кладбище, побив памятники и поломав оградки

13 856
#кладбище #
В Ельце «благоустроили» кладбище, побив памятники и поломав оградки

На кладбище спилили деревья. Но не удачно.

В группе «Мой Елец. Новости» опубликовали фото «благоустройства» аргамаченского кладбища.

Спиленные деревья испортили несколько захоронений, попадали на кресты и оградки, погнув их.



13 856
#кладбище #

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

отец Мифодий

9 минут назад
Все, кто пишет, что кладбище - это "пережиток прошлого" и т.п и т.д... Похоронить их всех, когда они сдохнут, на помойке!!! Они не заслуживают лежать на кладбище!!!!!
ответить

Аглы

18 минут назад
кладбища это пережитки прошлого, крематорий и прах в земле с аккуратной табличкой без всяких оградок, лесопарковая зона с маленькими табличками и тротуарными дорожками для прогулок
ответить

Природу губят,

46 минут назад
Леса вырубают,уничтожают животных,уже сколько видов исчезло с лица Земли,воздух,воду,почву засирают.На какой планете дети будут жить?А они все об оградках на кладбище пекутся.
ответить

Пилят аварийные деревья,

49 минут назад
Я не могу понять,, не парься
ответить

Придумали тоже,

51 минуту назад
Оградки какие-то,памятники.Идиоты.Мало вам памятников?Стройте железобетонные оградки и заборы на кладбищах тогда.А чо не?Раньше и креста одного хватало.
ответить

для фокс

59 минут назад
Пэр вольного города Елец. Неплохо звучит
ответить

Я не могу понять,

сегодня, 19:18
что творится в Липецке и области, да, наверное, и во всей стране? Что за тенденция такая - спиливать повсеместно деревья? Если кому-то древесина была нужна - то забрали бы стволы, а тут - оставили.... Такое ощущение, что кто-то сознательно "дал приказ" уничтожать деревья по всей стране. В чём дело-то? У кого какие предположения?
ответить

Пессимист

сегодня, 19:16
На этом кладбище покоятся и фронтовики и труженики тыла и просто расстрелянные немцами, ведь Елец был дважды в оккупации. У множества порушенных могил нет родственников, а у кого остались, всё равно нет денег и сил на восстановление того, что было. Это же старые могилы, а не могилы братков. Хороший "подарок" к Пасхе и 9 Мая
ответить

Мэр

сегодня, 19:11
фокс, я могу говорить только по телефону. Я очень трясусь за своё очко.
ответить

При СССР

сегодня, 19:09
Такого не было.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Автомобили столкнулись на Первомайской
#ДТП
19
Автомобили столкнулись на Первомайской

сегодня, 18:34

Происшествия
Задержанный за кражу кошелька молодой бомж находился в розыске за угон автомобиля в Липецкой области
#угон #задержание
11
Задержанный за кражу кошелька молодой бомж находился в розыске за угон автомобиля в Липецкой области

сегодня, 16:08

Происшествия
В Усмани группа молодых людей вскрывала машины
#кража #взлом #хулиганство
97
В Усмани группа молодых людей вскрывала машины

сегодня, 12:37

Происшествия
За неделю пожарные 181 раз выезжали на тушение горящей травы и мусора
#МЧС #пожар
5
За неделю пожарные 181 раз выезжали на тушение горящей травы и мусора

сегодня, 10:23

Происшествия
В Данкове автомобиль перевернулся после столкновения
#ДТП
7
В Данкове автомобиль перевернулся после столкновения

сегодня, 10:01

Происшествия
В Липецке задержаны наркодилеры из ближнего зарубежья
#наркотики #задержание
33
В Липецке задержаны наркодилеры из ближнего зарубежья

сегодня, 09:17

Происшествия