Происшествия

сегодня, 10:01

В Данкове автомобиль перевернулся после столкновения

706
#ДТП
В Данкове автомобиль перевернулся после столкновения
Сегодня в Данкове столкнулись два автомобиля.

Одна из машин после столкновения перевернулась. 

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, которые пролили водой вытекшее топливо, исключив возгорание.

По предварительным данным пострадавших в аварии нет.


706
#ДТП

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