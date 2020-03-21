Происшествия
сегодня, 10:01
В Данкове автомобиль перевернулся после столкновения
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Сегодня в Данкове столкнулись два автомобиля.
Одна из машин после столкновения перевернулась.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, которые пролили водой вытекшее топливо, исключив возгорание.
По предварительным данным пострадавших в аварии нет.
Одна из машин после столкновения перевернулась.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, которые пролили водой вытекшее топливо, исключив возгорание.
По предварительным данным пострадавших в аварии нет.
706