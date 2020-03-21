В Данкове автомобиль перевернулся после столкновения

Сегодня в Данкове столкнулись два автомобиля.Одна из машин после столкновения перевернулась.На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, которые пролили водой вытекшее топливо, исключив возгорание.По предварительным данным пострадавших в аварии нет.