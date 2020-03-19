Происшествия

сегодня, 14:57

29-летний липчанин изрезал жену ножом из-за ревности

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#поножовщина #домашнее насилие
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29-летний липчанин изрезал жену ножом из-за ревности

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города по обвинению в покушение на убийство жены.

По данным следствия, ночью 17 марта в квартире на улице Московской пьяный мужчина нанес жене множественные удары ножом в грудь и живот. 29-летняя женщина госпитализирована в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

- Подозреваемый по ходатайству следователя заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. По его словам, причиной конфликта с супругой стала ревность, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.


9 2647
#поножовщина #домашнее насилие
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Комментарии (9)

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Ха ха

25 минут назад
Теперь пацану жоппу развальцуют в лагере и спермой накормят
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Люба

31 минуту назад
Теперь у зеков болты сосать будет мужик,а жена скакать по куям и получать удовольствие
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молодой тупняк

34 минуты назад
Это любовь!
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масяня

46 минут назад
Сенсей, считаете, что он прав? Если бы вашего брата за ревность кастрировать, вы бы все без "болтов" ходили. Вы же все потаскуны!
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Сенсей

53 минуты назад
Бабе бы условку дали. Этот на 10-ку уйдет, а шкура пойдет дальше по болтам скакать...
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ГО сть

сегодня, 15:30
Хоть за дело??
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НАДО

сегодня, 15:20
Мужику виагрой здоровье поддержать,чтобы был уверен в своей жене и в своих силах.
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Рофл

сегодня, 15:10
Коронавирус, видать, подействовал!!!!
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Валетов

сегодня, 15:07
Дать 12 козлёнку!
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