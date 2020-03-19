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29-летний липчанин изрезал жену ножом из-за ревности
Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города по обвинению в покушение на убийство жены.
- Подозреваемый по ходатайству следователя заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, подтвердив свои показания при их проверке на месте происшествия. По его словам, причиной конфликта с супругой стала ревность, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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