Происшествия
сегодня, 12:23
Сухая трава горела в области более 70 раз
За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны Липецкой области реагировали на возгорания сухой растительности и мусора более 70 раз.
Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ситуация осложняется обилием сухой растительности и ветреной погодой.
- Основная причина пожаров - это человеческий фактор и не осторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе.
За несанкционированные палы сухой растительности предусмотрены крупные штрафы.
Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ситуация осложняется обилием сухой растительности и ветреной погодой.
- Основная причина пожаров - это человеческий фактор и не осторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе.
За несанкционированные палы сухой растительности предусмотрены крупные штрафы.
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