Происшествия

сегодня, 12:23

Сухая трава горела в области более 70 раз

4 263
#пожар
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Сухая трава горела в области более 70 раз
За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны Липецкой области реагировали на возгорания сухой растительности и мусора более 70 раз.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ситуация осложняется обилием сухой растительности и ветреной погодой.

- Основная причина пожаров - это человеческий фактор и не осторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе.

За несанкционированные палы сухой растительности предусмотрены крупные штрафы.
4 263
#пожар
1

Комментарии (4)

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Люблю природу

16 минут назад
Йзверги! Там в траве зайчата маленькие!
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НЕ ПАТРИОТ

28 минут назад
Перри Мейсон, "Всё либерально и демократично" (Автор всем известен)
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Перри Мейсон

31 минуту назад
Это благодатный огонь спустился на святую Русь
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Подгорелов

54 минуты назад
И, как всегда, из-за неосторожного обращения с огнём! Это и так понятно, без всякой там экспертизы!!!
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