Сухая трава горела в области более 70 раз

За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны Липецкой области реагировали на возгорания сухой растительности и мусора более 70 раз.



Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ситуация осложняется обилием сухой растительности и ветреной погодой.



- Основная причина пожаров - это человеческий фактор и не осторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе.



За несанкционированные палы сухой растительности предусмотрены крупные штрафы.

