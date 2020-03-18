Общество

27 минут назад

Трое липчан, переболевших коронавирусом, выздоровели

5 452
#коронавирус. выздоровление
Трое липчан, переболевших коронавирусом, выздоровели

Завтра их выпишут из больницы

Как сообщают в управлении здравоохранения Липецкой области, завтра из областной инфекционной больницы выпишут троих пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Они полностью выздоровели.

В инфекционную больницу трое липчан были помещены 6 марта. Все трое побывали в Италии, где и заразились.

Также сегодня из данковского обсерватора выписали четырех пациентов, которых проверяли на коронавирус. В итоге китайскую инфекцию у них не нашли.

В данный момент в обсерваторе находятся 33 человека, двое из них – дети. Эти люди или контактировали с больными коронавирусной инфекцией, или побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой: Италии, Китае, Иране, Южной Корее. 

5 452
#коронавирус. выздоровление

Комментарии (6)

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Гость

47 секунд назад
Слава богу что сейчас из гейропы никого не выпускают , хорошо что у них законы работают не в пример нашим .
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липчанка

3 минуты назад
Хорошо что выписывают.Надеемся, другим наука будет-прижмите хвост дома.Какая необходимость ехать за границу, можно один год ограничить себя, который только начался, или последний год живете.
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Выписаным

3 минуты назад
Ослиные вы головы, ну вам же русским языком было сказано: воздержитесь от поездок в гейропу, там давно вирус гуляет. Зачем вы привезли сюда эту заразу людям? Вы должны сгореть со стыда перед людьми а не позировать перед камерой
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Рофл

5 минут назад
Надо бы их назад вернуть, пусть ещё полечатся! Рано вы их отпустили!!!
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.

8 минут назад
напишите чем вылечили пжста
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Ага

14 минут назад
100000 таких сейчас воют и въехать не могут и правильно!
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