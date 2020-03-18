Общество
27 минут назад
Трое липчан, переболевших коронавирусом, выздоровели
Завтра их выпишут из больницы
Как сообщают в управлении здравоохранения Липецкой области, завтра из областной инфекционной больницы выпишут троих пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Они полностью выздоровели.
В инфекционную больницу трое липчан были помещены 6 марта. Все трое побывали в Италии, где и заразились.
Также сегодня из данковского обсерватора выписали четырех пациентов, которых проверяли на коронавирус. В итоге китайскую инфекцию у них не нашли.
В данный момент в обсерваторе находятся 33 человека, двое из них – дети. Эти люди или контактировали с больными коронавирусной инфекцией, или побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой: Италии, Китае, Иране, Южной Корее.
В инфекционную больницу трое липчан были помещены 6 марта. Все трое побывали в Италии, где и заразились.
Также сегодня из данковского обсерватора выписали четырех пациентов, которых проверяли на коронавирус. В итоге китайскую инфекцию у них не нашли.
В данный момент в обсерваторе находятся 33 человека, двое из них – дети. Эти люди или контактировали с больными коронавирусной инфекцией, или побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой: Италии, Китае, Иране, Южной Корее.
Гость
липчанка
Выписаным
Рофл
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