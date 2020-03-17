18-летний парень с помощью фотографии обокрал инвалида, за которым ухаживал

Полицейские раскрыли кражу 40 000 рублей с банковского счета 57-летнего инвалида I группы. В преступлении подозревается 18-летний сын его знакомого.





Деньги с банковского счета 57-летнего липчанина исчезли 16 марта. Он обратился в полицию и в тот же день оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего сына знакомого мужчины.



- Юноша помогал пострадавшему, инвалиду I группы, с домашними делами, ходил за покупками в магазин, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Он сфотографировал банковскую карту мужчины и при помощи мобильного приложения перевел деньги на счет знакомого. Затем он обналичил 40 000 рублей и потратил их на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

