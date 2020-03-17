Происшествия

41 минуту назад

18-летний парень с помощью фотографии обокрал инвалида, за которым ухаживал

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#кража
18-летний парень с помощью фотографии обокрал инвалида, за которым ухаживал

Полицейские раскрыли кражу 40 000 рублей с банковского счета 57-летнего инвалида I группы. В преступлении подозревается 18-летний сын его знакомого.

Деньги с банковского счета 57-летнего липчанина исчезли 16 марта. Он обратился в полицию и в тот же день оперативники уголовного розыска задержали 18-летнего сына знакомого мужчины.

- Юноша помогал пострадавшему, инвалиду I группы, с домашними делами, ходил за покупками в магазин, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД. - Он сфотографировал банковскую карту мужчины и при помощи мобильного приложения перевел деньги на счет знакомого. Затем он обналичил 40 000 рублей и потратил их на личные нужды. 

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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#кража

Комментарии (2)

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Сталин-психиатр.

11 минут назад
Как там в новой конституции? Что-то насчёт духовности, скреп и Бога. А ещё про преемственность поколений. Хе-хе))). Животные...
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Отпетушитель

27 минут назад
Петушение наставить на путь истинный
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