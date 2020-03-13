В России

сегодня, 17:27

Ученые выяснили оптимальную температуру для передачи коронавируса

2 1166
#коронавирус
Китайские ученые исследовали особенности распространения коронавируса в разных странах и пришли к выводу, что оптимальные условия для передачи этого патогена — температура от 5 до 8,72 градуса тепла и влажность 35–50%. Таким образом, как пишут «Известия», в средней полосе России из-за рано наступившей весны создается идеальная среда для вируса. 

Специалисты университета Сунь Ятсена (Чжуншань) проанализировали пики заболеваемости в период с 20 января по 4 февраля 2020 года. В это время в Китае и еще 26 странах было зарегистрировано в общей сложности 24 139 подтвержденных случаев заболевания. 68,01% пациентов были выходцами из провинции Хубэй. Ученые учли инкубационный период SARS-CoV-2, а также карантинные меры, которые постепенно вводились в разных городах. 

Исследование показало, что SARS-CoV-2 избирателен. Как только температура превышала 8,72°C, его активность сразу шла на спад. При 30°C его инфекционная скорость равнялась нулю. 

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерли 4607 человек. 

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. 
2 1166
#коронавирус

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

29 минут назад
Идиотизм... Куда катится мир...
ответить

Ахламонов

34 минуты назад
Это все фейки, Вы их не читайте, а то при их прочтении Вы можете заразиться короновирусом. Мы будем бороться с такими фейками.
ответить

Еще в рубрике

Куда уходят конфискованные у коррупционеров богатства?
#коррупция
Куда уходят конфискованные у коррупционеров богатства?

сегодня, 16:53

В России
Еще 11 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в России
#коронавирус
Еще 11 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в России

сегодня, 16:42

В России
В Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия
#коронавирус
В Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия

сегодня, 16:23

В России
Путин объяснил заоблачные заплаты в госкорпорациях
#зарплата #Путин
Путин объяснил заоблачные заплаты в госкорпорациях

сегодня, 16:18

В России
Полицейские делали селфи с трупами в морге
#селфи #морг
Полицейские делали селфи с трупами в морге

сегодня, 16:09

В России
Студентам запретили обниматься и целоваться
#коронавирус #запрет #вуз
1
Студентам запретили обниматься и целоваться

вчера, 14:41

В России