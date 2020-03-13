59 минут назад
Фабрике «Рошен» придется заплатить 62,7 млн. рублей налогов и сборов
Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 62,7 млн. рублей АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен».
- Не согласившись с решением суда первой инстанции и апелляции, фабрика «Рошен» подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа, который оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе липецкого арбитража.
ЕГОР
Рошен
тю-тю
Перри Мейсон
MH17
MH17
Липецкой суд ему не указ.
Липецкой суд ему не указ.
А