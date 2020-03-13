Общество

59 минут назад

Фабрике «Рошен» придется заплатить 62,7 млн. рублей налогов и сборов

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#Рошен #налоги
Фабрике «Рошен» придется заплатить 62,7 млн. рублей налогов и сборов

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решение о признании законными дополнительных начислений налогов и штрафов в размере 62,7 млн. рублей АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». 

В ноябре 2015 года кондитерская фабрика «Рошен» обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании незаконным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Предприятие пыталось оспорить доначисление более 37 миллионов рублей НДС, около 12 миллионов рублей налога на прибыль, а также более 13 миллионов рублей пени. В мае 2019 года арбитражный суд отказал предприятию в иске. Это решение оставил в силе и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд

- Не согласившись с решением суда первой инстанции и апелляции, фабрика «Рошен» подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа, который оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе липецкого арбитража. 
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#Рошен #налоги

Комментарии (9)

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ЕГОР

14 минут назад
НЕ ПУТАЙТЕ ПОЛИТИКУ С БИЗНЕСОМ
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Рошен

17 минут назад
едерастовский тролль с хохлозом тупой головной башки диман плямин (краси чков) со сселок, высоцкого, 6 эти 62,7 млн. рублей пусть своей проткнутой на зоне сракой выплатит!
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тю-тю

28 минут назад
потяг пішов
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Перри Мейсон

38 минут назад
Прекратите кошмарить бизнес!
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MH17

39 минут назад
Африке списали - спишут и Европе.
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MH17

40 минут назад
Этот режим навеки в ответе перед народом за творящуюся * онкологию.
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Липецкой суд ему не указ.

42 минуты назад
Тем более от завода осталось только название и стены, внутри оборудования то нет ВЫВЕЗЛИ.
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Липецкой суд ему не указ.

45 минут назад
Наврятли что он что-то заплатит. Если после выборов даже компьютерная техника с секретными файлами и стульями пропала. Да и ГОАГА поможет как всегда. Ходорковскому помогли и обязали выпротить , так и здесь.
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А

50 минут назад
мертвого осла уши не хохо?
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