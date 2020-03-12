В Липецке проверили как дезинфицируют автобусы частные перевозчики

Сегодня представители городского департамента транспорта вышли в рейд. Цель проверки – оценить, как частные перевозчики исполняют требования регионального управления Роспотребнадзора по санитарной обработке автобусов.

Специалисты осмотрели порядка 40 автобусов. Проверки проводили на конечных остановках в районах Сокол, Елецкий, Европейский и других. У всех водителей были акты, подтверждающие проведение дезинфекции перед выходом в рейс, а также спецсредства для обработки поверхностей – ручек дверей, поручней, пластмассовых и металлических элементов салона, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.



Тем не менее, в социальных сетях появляются жалобы, что не все водители уделяют должное внимание санобработке и уборке автобусов. Указанные в обращениях маршруты уже включены в график проверок на ближайшие дни. Их специалисты профильного департамента планируют провести совместно с представителями Роспотребнадзора.



- Мы заинтересованы в предоставлении качественных транспортных услуг населению и принятии мер по предотвращению распространения инфекции, поэтому выездные проверки будут продолжаться, - отметил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

