Общество

сегодня, 19:47

В Липецке проверили как дезинфицируют автобусы частные перевозчики

16 1523
#дезинфекция
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Сегодня представители городского департамента транспорта вышли в рейд. Цель проверки – оценить, как частные перевозчики исполняют требования регионального управления Роспотребнадзора по санитарной обработке автобусов.

Специалисты осмотрели порядка 40 автобусов. Проверки проводили на конечных остановках в районах Сокол, Елецкий, Европейский и других. У всех водителей были акты, подтверждающие проведение дезинфекции перед выходом в рейс, а также спецсредства для обработки поверхностей – ручек дверей, поручней, пластмассовых и металлических элементов салона, сообщили в пресс-службе администрации Липецка.

Тем не менее, в социальных сетях появляются жалобы, что не все водители уделяют должное внимание санобработке и уборке автобусов. Указанные в обращениях маршруты уже включены в график проверок на ближайшие дни. Их специалисты профильного департамента планируют провести совместно с представителями Роспотребнадзора.

- Мы заинтересованы в предоставлении качественных транспортных услуг населению и принятии мер по предотвращению распространения инфекции, поэтому выездные проверки будут продолжаться, - отметил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов.
16 1523
#дезинфекция
2

Комментарии (16)

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Липчанка

1 минуту назад
Что значит доплачивают? Вы посмотрите, что в стране творится, мы сейчас все должны быть едины, все делать для того чтобы вся эта зараза ушла на нет, а каких деньгах может вообще идти речь, а если действительно эпидемия начнётся, я думаю не до денег нам всем будет.
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Камень у дороги

4 минуты назад
Водители должны проводить дезинфекцию?))) Смешно. Они прошли курсы или инструктаж? У них есть подтверждающий документ? Им доплачивают официально за дополнительную работу? Нет? Тогда и нечего от них требовать и ожидать. Этим должны заниматься специальные службы( КАК ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ) А у нас как всегда нет на енто дэнэжкаф. Стыдобища!!!
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житель города

8 минут назад
Чаще стали автобусы двузначные а трех значные такие как №315 №308к как были грязными так и остались
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Alex

20 минут назад
Акты проверили, а сам автобус в нутри?
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Alex

21 минуту назад
Сегодня из Сселок до Сокола на 44 сел, автобус грязый в нутри, даже поручни, а назад с Сокола с автостанции , подошел 39, сразу сели и поехали, в автобусе такая же грязь, стены, поручни, сидения. И когда мыли этот автобус последний раз?
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пенсионерка

26 минут назад
смехопанараму уже противно смотреть ,,, ,СТАКАНЧИКОМ водички он все продезинфицирует,,, надо брать электрический опрыскиватель на 15-20 литров и все сплошь омывать ,,посмотрите кадры хотя бы с Москвы или того же Китая грязь ,,зараза в автобусах и подъездах жуткая
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молодой тупняк

45 минут назад
Как обычно всё хорошо! Но у меня вопрос, разве водитель должен заниматься такой куйнёй, и если он занимается ему доплачивают? Водители вы хоть немного себя уважайте, иначе так и будут на вашем горбу кататься все кому не лень, я хочу чтоб вы раком загнули своё начальство и показали им за счёт кого они живут!
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Дед Митяй

сегодня, 20:20
Дезинфицировать нужно так:2 молекулы Н2О и одна С2Н5ОН.И вовнутрь периодически,но с мерой.Меня дед -химик учил,а химики плохому не научат.
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Пассажир

сегодня, 20:18
Автобусы грязные, что с наружи и внутри в салоне. А еще захотели стоимость проезда поднять.
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123

сегодня, 20:13
они так говорят потому что распоряжение сохранять деятельность частных перевозчиков чище стали только муниципальные автобусы
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