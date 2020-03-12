сегодня, 19:47
В Липецке проверили как дезинфицируют автобусы частные перевозчики
Сегодня представители городского департамента транспорта вышли в рейд. Цель проверки – оценить, как частные перевозчики исполняют требования регионального управления Роспотребнадзора по санитарной обработке автобусов.
Тем не менее, в социальных сетях появляются жалобы, что не все водители уделяют должное внимание санобработке и уборке автобусов. Указанные в обращениях маршруты уже включены в график проверок на ближайшие дни. Их специалисты профильного департамента планируют провести совместно с представителями Роспотребнадзора.
- Мы заинтересованы в предоставлении качественных транспортных услуг населению и принятии мер по предотвращению распространения инфекции, поэтому выездные проверки будут продолжаться, - отметил председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов.
Липчанка
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