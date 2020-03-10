Общество

сегодня, 10:03

В Липецке началась тотальная дезинфекция общественного транспорта

18 2997
#коронавирус
4
В Липецке началась тотальная дезинфекция общественного транспорта

На очереди - такие же меры профилактики в учреждениях образования.

С 8 марта все перевозчики Липецка, как частные, так и муниципальные (МУП «Липецкпассажиртранс» и МУП «Городской электротранспорт») получили указание регионального управления Роспотребнадзора дезинфицировать общественный транспорт в связи с коронавирусной инфекцией.

Подписанный начальником регионального управления дорог и транспорта Валентином Малаховым приказ «Об организации работы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области» предписывает руководителям всех транспортных предприятий вне зависимости от форм собственности, автовокзала «Липецк», автостанций и пунктов кассовой продажи билетов Липецкой области, директору ОГКП «Липецкий аэропорт», директору ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» обеспечить сотрудников в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (масками) и дезинфицирующими средствами. Также приказано утвердить графики дезинфекции салонов транспортных средств и зданий аэропорта, автовокзалов, автостанций и пунктов кассовой продажи билетов и ежедневную мойку транспортных средств по окончании работы с применением дезинфицирующих средств.

- Автобусы и трамваи необходимо дезинфицировать два раза: перед началом выхода на маршрут утром и в пересменку, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.

Как стало известно GOROD48, на очереди - тотальная дезинфекция всех образовательных учреждений региона, а также иные профилактические меры, которые должны быть приняты в детсадах, школах, учреждениях профобразования, вузах. В настоящее время на этот счет губернатор Игорь Артамонов проводит совещание со своими подчиненными, медиками и руководителями органов местного самоуправления. О закрытии учебных учреждений на карантин, впрочем, речи пока не идет.
18 2997
#коронавирус
4

Комментарии (18)

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Викторм

3 минуты назад
Ахахаааа.... Хот помоют эти вонючие телеги....
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Галина

9 минут назад
Почему, узнав о вирусе, не перекрыли границы. И надо всех на карантин, кто прибыл в Россию из других стран.
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Чумазый ПАЗик

24 минуты назад
Житель города, правильно. Им даже стёкла с внешней стороны щёткой шмыгануть лень, а ещё борятся за звание Жемчужины Черноземья.
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Mikl

25 минут назад
Вытрите хотя бы пыль, которая со времени покупки новых автобусов еще ни разу не протиралась!
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Крым - Россия

29 минут назад
MH17, весна ранняя, понимаю, но ты лечись может не поглупеешь ещё больше.
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молодой тупняк

46 минут назад
Мы русский народ, который не любит лёгких путей! Узнав о вирусе за границей, мы немедленно запускаем туда туристов, туристы привозят вирус в нашу рашу и их естественно не изолируют и не осматривают, а дают им немного погулять и размножить вирус, потом когда мы понимаем что вирус принялся в стране, начинаем действовать и преодолевать эту трудность! Мне вот интересно сколько мы наших деньжонок вбухаем в борьбу с этой трудностью, учитывая то, что вирус будет распространяться, думаю сумма будет грандиозной. Так что как говорится "что вы пристали с этой дорогой" денег на эти цели не будет.
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В первую очередь надо

55 минут назад
продезинфицировать мэрию и горсовет! Если наши слуги заболеют, то кто будет думать о нас?
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липчанин

57 минут назад
Очередная пустозвонная кампания!!!Чтобы отчитаться.Ведь сейчас работников бюджетных учреждений просто"задолбят"!!!Работать не дадут,заставят с утра до вечера дезинфицировать.Результат-толку НОЛЬ!!!
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it_happens

сегодня, 10:27
Город 48, зачем вы панику на слабонервных наводите? Ни в МСК ни в СПБ люди не сходят с ума, в масках не скитаются по городу, только в нашем городишке - это новости ТОП!
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Житель

сегодня, 10:25
На картинке - да серьезно, а в реалии ничего не делается. Авось пронесет.
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