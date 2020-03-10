В Липецке началась тотальная дезинфекция общественного транспорта

На очереди - такие же меры профилактики в учреждениях образования.

С 8 марта все перевозчики Липецка, как частные, так и муниципальные (МУП «Липецкпассажиртранс» и МУП «Городской электротранспорт») получили указание регионального управления Роспотребнадзора дезинфицировать общественный транспорт в связи с коронавирусной инфекцией.



Подписанный начальником регионального управления дорог и транспорта Валентином Малаховым приказ «Об организации работы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области» предписывает руководителям всех транспортных предприятий вне зависимости от форм собственности, автовокзала «Липецк», автостанций и пунктов кассовой продажи билетов Липецкой области, директору ОГКП «Липецкий аэропорт», директору ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» обеспечить сотрудников в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (масками) и дезинфицирующими средствами. Также приказано утвердить графики дезинфекции салонов транспортных средств и зданий аэропорта, автовокзалов, автостанций и пунктов кассовой продажи билетов и ежедневную мойку транспортных средств по окончании работы с применением дезинфицирующих средств.



- Автобусы и трамваи необходимо дезинфицировать два раза: перед началом выхода на маршрут утром и в пересменку, - сообщили GOROD48 в мэрии Липецка.



Как стало известно GOROD48, на очереди - тотальная дезинфекция всех образовательных учреждений региона, а также иные профилактические меры, которые должны быть приняты в детсадах, школах, учреждениях профобразования, вузах. В настоящее время на этот счет губернатор Игорь Артамонов проводит совещание со своими подчиненными, медиками и руководителями органов местного самоуправления. О закрытии учебных учреждений на карантин, впрочем, речи пока не идет.