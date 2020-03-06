Сотрудницу Росгвардии из Липецка наградили в Кремле

Евгения Покачалова стала лауреатом премии «Щит и роза» за высокие спортивные достижения.

Сотрудница Росгвардии из Липецка и известная спортсменка Евгения Покачалова (на фото слева) стала лауреатом ежегодной премии «Щит и роза», которой накануне Международного женского дня награждаются лучшие сотрудницы правоохранительных органов и спецслужб России.

Награждение прошло в Государственном Кремлёвском дворце. Премия «Щит и роза» присуждалась в 12-й раз. Стать ее лауреатом – это всё равно, что попасть в клуб избранных, ведь номинаций во Всероссийском конкурсе всего восемь.

Командир взвода отдельного батальона полиции Отдела вневедомственной охраны по городу Липецку Евгения Покачалова была отмечена за в номинации «За высокие спортивные достижения». Ведь даже среди сотрудниц полиции и Росгвардии найдется мало обладателей такого количества спортивных титулов. Евгения – мастер спорта России по рукопашному бою, универсальному каратэ, мастер спорта международного класса по универсальному бою. Многократная чемпионка мира, Европы и России.

Кроме того, она является еще и тренером Липецкой областной федерации универсального боя – выступает сама и готовит сильных воспитанников. Все это было учтено при выборе оргкомитетом конкурса во главе с депутатом Государственной Думы Евгением Примаковым-младшим, внуком бывшего премьер-министра РФ (1998-99), руководителя Службы внешней разведки (1991-96 гг.) Евгения Максимовича Примакова. Сопредседателем оргкомитета премии «Щит и роза-2020» является Асламбек Аслаханов, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ».







