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Сотрудницу Росгвардии из Липецка наградили в Кремле

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#Евгения Покачалова #универсальный бой #Росгвардия #вневедомственная охрана
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Сотрудницу Росгвардии из Липецка наградили в Кремле

Евгения Покачалова стала лауреатом премии «Щит и роза» за высокие спортивные достижения.

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Сотрудница Росгвардии из Липецка и известная спортсменка Евгения Покачалова (на фото слева) стала лауреатом ежегодной премии «Щит и роза», которой накануне Международного женского дня награждаются лучшие сотрудницы правоохранительных органов и спецслужб России.

Награждение прошло в Государственном Кремлёвском дворце. Премия «Щит и роза» присуждалась в 12-й раз. Стать ее лауреатом – это всё равно, что попасть в клуб избранных, ведь номинаций во Всероссийском конкурсе всего восемь.

Командир взвода отдельного батальона полиции Отдела вневедомственной охраны по городу Липецку Евгения Покачалова была отмечена за в номинации «За высокие спортивные достижения». Ведь даже среди сотрудниц полиции и Росгвардии найдется мало обладателей такого количества спортивных титулов. Евгения – мастер спорта России по рукопашному бою, универсальному каратэ, мастер спорта международного класса по универсальному бою. Многократная чемпионка мира, Европы и России.

Кроме того, она является еще и тренером Липецкой областной федерации универсального боя – выступает сама и готовит сильных воспитанников. Все это было учтено при выборе оргкомитетом конкурса во главе с депутатом Государственной Думы Евгением Примаковым-младшим, внуком бывшего премьер-министра РФ (1998-99), руководителя Службы внешней разведки (1991-96 гг.) Евгения Максимовича Примакова. Сопредседателем оргкомитета премии «Щит и роза-2020» является Асламбек Аслаханов, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ».

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#Евгения Покачалова #универсальный бой #Росгвардия #вневедомственная охрана
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Комментарии (10)

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8 минут назад
Какое счастье ..Эти бездельницы Это название тк день и ночь тренировки ЕЕ нет она ,как мужик в юбке.
ответить

Она "подснежник"

10 минут назад
ОДИН ГОЛОС,
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Фауст

17 минут назад
А как же шахматы!?
ответить

ОДИН ГОЛОС

28 минут назад
А НА РАБОТЕ ОНА ХОТЬ НЕДЕЛЮ БЫВАЕТ ИЛИ НЕТ
ответить

Внук Примакова получил

45 минут назад
Кресло по наследству и теперь ничего не делает, а ты и дальше,скачи и прыгай если жить хочешь.
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Ленин

48 минут назад
Царизм вернулся...
ответить

Липчанин

56 минут назад
Чего без печати?
ответить

топ-3

59 минут назад
Водитель, охранник, продавец.
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 14:59
Молодец!!
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цирк

сегодня, 14:55
все это конечно хорошо ,но в столь тяжкие для экономики страны времена, сторожей в погонах, можно перевести в гражданские сторожа, ведь это одно и тоже-142 процента
ответить

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