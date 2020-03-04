Происшествия

20 минут назад

Прокуратура нашла уголовщину в ремонте бассейна елецкой гимназии

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#муниципальный контракт
Прокуратура нашла уголовщину в ремонте бассейна елецкой гимназии

Подрядчик получил деньги за ремонт, но обязательства по контракту не выполнил.

В октябре 2017 года полиция проводила доследственную проверку фактов изложенных в обращении мэра Ельца, глава города жаловался на подрядную организацию, которая получила деньги за ремонт  в МБОУ «Гимназия №11», но контрактные обязательства не выполнила. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.

- Однако школьный бассейн до настоящего времени в эксплуатацию не сдан из-за некачественного проведения ремонтных работ, в т.ч. не выполнения работ, необходимых для его повседневной эксплуатации, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В этой связи прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поручив дополнительно проверить обстоятельств ненадлежащего исполнения муниципального контракта, а также правовой оценки действий бывших работников «Управления капитального строительства», подписавших акт о приемке выполненных работ.
122
#муниципальный контракт

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