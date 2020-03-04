Прокуратура нашла уголовщину в ремонте бассейна елецкой гимназии

Подрядчик получил деньги за ремонт, но обязательства по контракту не выполнил.

В октябре 2017 года полиция проводила доследственную проверку фактов изложенных в обращении мэра Ельца, глава города жаловался на подрядную организацию, которая получила деньги за ремонт в МБОУ «Гимназия №11», но контрактные обязательства не выполнила. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано.



- Однако школьный бассейн до настоящего времени в эксплуатацию не сдан из-за некачественного проведения ремонтных работ, в т.ч. не выполнения работ, необходимых для его повседневной эксплуатации, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



В этой связи прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поручив дополнительно проверить обстоятельств ненадлежащего исполнения муниципального контракта, а также правовой оценки действий бывших работников «Управления капитального строительства», подписавших акт о приемке выполненных работ.

