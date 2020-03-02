«Мошенницу-решалу» арестовали в Ельце

По данным следствия, 34-леняя женщина пообещала жителю Ельца «решить вопрос» с бесплатной квартирой и присвоила его деньги.

В Ельце арестована 35-летняя уроженка Добровского района, которую обвиняют в мошенничестве.

- По версии следствия, в начале июня 2019 года женщина пообещала знакомому жителю Ельца содействии в получении бесплатного жилья. За свои услуги она взяла 225 000 рублей. Ни квартиры, ни возврата денег мужчине не дождался, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Женщину подозревают еще в трех аналогичных аферах, при этом она уже отбывает наказание в виде ограничения свободы за мошенничество.