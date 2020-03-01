Происшествия
28 минут назад
В Липецке подъезд дома заволокло дымом из-за горевшей детской коляски
Эвакуация жильцов дома не потребовалась
В ГУ МЧС России по Липецкой области сегодня вечером поступил вызов их дома №31 по проспекту 60 лет СССР. В подъезде горела детская коляска.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на вызов выехали несколько подразделений, коляску потушили, жильцов дома эвакуировать не пришлось.
Фото: 51.rodina.news
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на вызов выехали несколько подразделений, коляску потушили, жильцов дома эвакуировать не пришлось.
Фото: 51.rodina.news
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Перри Мейсон
кокс
Е мое
Перри Мейсон
Парковка у родного подъезда
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