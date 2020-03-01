Происшествия

28 минут назад

В Липецке подъезд дома заволокло дымом из-за горевшей детской коляски

7 321
#пожар
В Липецке подъезд дома заволокло дымом из-за горевшей детской коляски

Эвакуация жильцов дома не потребовалась

В ГУ МЧС России по Липецкой области сегодня вечером поступил вызов их дома №31 по проспекту 60 лет СССР. В подъезде горела детская коляска.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на вызов выехали несколько подразделений, коляску потушили, жильцов дома эвакуировать не пришлось. 

Фото: 51.rodina.news

7 321
#пожар

Комментарии (7)

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777

1 минуту назад
Девочка танцуй Artik & Asti
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Вальяжный автогаражевладелец выразил свою гражданскую позицию..
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кокс

15 минут назад
кому помешала коляска ?
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Е мое

15 минут назад
Ребенок-то чем помешал? Мерзкие люди .
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Перри Мейсон

17 минут назад
я, борцы с "автохамами" машины жечь боятся, отыгрываются на тех, кто ответить не может. На женщинах и младенцах
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Парковка у родного подъезда

20 минут назад
Быдло подожгло.
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я

23 минуты назад
Ну что за люди! Кому потребовалось поджигать коляску? Сама же она не загорится...
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