Соперники трубят о подлости, но «Липецк» это не волнует: волейболистки вышли вперед в серии (ФОТО)

Сегодня наша команда одержала первую победу в полуфинале над «Северянкой»

Липецкие волейболистки на своём трафлексе в спортивном комплексе «Атлант» выиграли первый матч полуфинальной серии Высшей лиги у череповецкой «Северянки» - 3:1.

Напомним, что липчанки стали победительницами первого этапа, поэтому играть им пришлось с четвёртой командой по итогам регулярного чемпионата.







В первой же партии «Липецк» поставил гостей на место, не дав усомниться в своём превосходстве – 25:17. Второй сет завершился в пользу нашей команды – 25:20.





Поведя 2:0 подопечные Андрея Смирнова позволили себе немножечко расслабиться, что привело к тому, что следующие партии получились уже гораздо более напряженными. Битву в третьем отрезке выиграла уже «Северянка» - 25:23, но хозяйки не были настроены отдавать так славно начавшуюся игру: в четвертом сете «Липецк» с боем, но выиграл – 25:22.





Лучшим игроком в нашей команде была признана Ирина Сазонова, которая оказалась и самой результативной на площадке - 28 очков.







Счёт в серии матчей до трёх побед таким образом стал 1:0 в пользу нашей команды. Повторная игра состоится завтра, а затем в Череповце пройдет третий и, если понадобится, четвёртый матч – 7 и 8 марта.

Болельщики «Северянки» после сегодняшней игры настроены по-прежнему оптимистично. Вот один из комментариев на официальной странице череповецкой команды «ВКонтакте»: «Все нормально, завтра выиграем. Липецк ничем не удивил. Если бы не подленький трюк с наймом варягов на плей-офф, быть бы Липецку на своем законном месте».

Под «подленьким трюком», видимо, имеется в виду дозаявка в последний момент центральной блокирующей Марии Воноговой из екатеринбургской «Уралочки» и перспективной 16-летней Валерии Горбуновой из казанского «Динамо». Хотя непонятно чего тут подлого.







Видимо, соперники живут стародавними представлениями, что «Северянка» является неудобным соперником для «Липецка». Но в нынешнем сезоне не Череповец, а Липецк диктует свои условия: в «регулярке» наши девчата дважды были сильнее – 3:0 и 3:2 и сегодня обыграли «Северянку» уже в третий раз. Прогноз GOROD48 на исход полуфинального противостояния – 3-0 в пользу «Липецка»!













