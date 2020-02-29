Спорт

сегодня, 21:44

Соперники трубят о подлости, но «Липецк» это не волнует: волейболистки вышли вперед в серии (ФОТО)

8 299
1
Соперники трубят о подлости, но «Липецк» это не волнует: волейболистки вышли вперед в серии (ФОТО)

Сегодня наша команда одержала первую победу в полуфинале над «Северянкой»

Липецкие волейболистки на своём трафлексе в спортивном комплексе «Атлант» выиграли первый матч полуфинальной серии Высшей лиги у череповецкой «Северянки» - 3:1.

Напомним, что липчанки стали победительницами первого этапа, поэтому играть им пришлось с четвёртой командой по итогам регулярного чемпионата.

DSC_724112.jpg

В первой же партии «Липецк» поставил гостей на место, не дав усомниться в своём превосходстве – 25:17. Второй сет завершился в пользу нашей команды – 25:20. 

DSC_716512.jpg

Поведя 2:0 подопечные Андрея Смирнова позволили себе немножечко расслабиться, что привело к тому, что следующие партии получились уже гораздо более напряженными. Битву в третьем отрезке выиграла уже «Северянка» - 25:23, но хозяйки не были настроены отдавать так славно начавшуюся игру: в четвертом сете «Липецк» с боем, но выиграл – 25:22.

DSC_726612.jpg

Лучшим игроком в нашей команде была признана Ирина Сазонова, которая оказалась и самой результативной на площадке - 28 очков.

DSC_727512.jpg

Счёт в серии матчей до трёх побед таким образом стал 1:0 в пользу нашей команды. Повторная игра состоится завтра, а затем в Череповце пройдет третий и, если понадобится, четвёртый матч – 7 и 8 марта.

Болельщики «Северянки» после сегодняшней игры настроены по-прежнему оптимистично. Вот один из комментариев на официальной странице череповецкой команды «ВКонтакте»: «Все нормально, завтра выиграем. Липецк ничем не удивил. Если бы не подленький трюк с наймом варягов на плей-офф, быть бы Липецку на своем законном месте».

Под «подленьким трюком», видимо, имеется в виду дозаявка в последний момент центральной блокирующей Марии Воноговой из екатеринбургской «Уралочки» и перспективной 16-летней Валерии Горбуновой из казанского «Динамо». Хотя непонятно чего тут подлого.

DSC_705312.jpg

Видимо, соперники живут стародавними представлениями, что «Северянка» является неудобным соперником для «Липецка». Но в нынешнем сезоне не Череповец, а Липецк диктует свои условия: в «регулярке» наши девчата дважды были сильнее – 3:0 и 3:2 и сегодня обыграли «Северянку» уже в третий раз. Прогноз GOROD48 на исход полуфинального противостояния – 3-0 в пользу «Липецка»!

DSC_703112.jpg



8 299
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

indezit

36 минут назад
Автор хотел транслировать игру во всех пивнухах? Волейбол - не футбол, во дворе не поиграешь, мордобоя нет, красивых финтов не закрутишь. Интересно двум калекам, оба подписаны на соц.сети. Да, в зале был Крым, и трансляция осталась без провайдера, но всего не предусмотришь. В Грузии тоже кабель перерезали, игру перенесли.
ответить

Отличная была онлайн трансляция

43 минуты назад
indezit, я по этому сайту и смотрел.
ответить

Отличная была онлайн трансляция

44 минуты назад
rukalip, я смотрел от начала до конца в прямом эфире. Единственное, трансляция зависала минут на 5 в конце второго сета (говорят, в это время в зале не было электричества). Качество трансляции было отличное!
ответить

indezit

45 минут назад
Что за дезинфа??? Хоть и руководству глубоко пофиг, они получат свои премии за выигрыши, а там хоть потоп. Однако все туровые домашние матчи транслируются на tvstart.ru с грамотным комментарием, вся информация выкладывается в соц.сети, в день игр для болельщиков ДВА бесплатных автобуса до арены из двух точек города. Вопросов нет.
ответить

rukalip

49 минут назад
Отличная была онлайн трансляция, Ссылка была, а трансляции не было
ответить

Отличная была онлайн трансляция

52 минуты назад
Кстати, по этой ссылке можно посмотреть игру в записи!
ответить

Чубайс

52 минуты назад
Если бы не Крым
ответить

Отличная была онлайн трансляция

55 минут назад
Ссылка на трансляцию была заранее на страничке ВК Липецк вконтакте!
ответить

Еще в рубрике

Липецкие хоккеисты проиграли прямому конкуренту по буллитам
5
Липецкие хоккеисты проиграли прямому конкуренту по буллитам

сегодня, 19:52

Спорт
«Сломал сопернику нос в финале» - наши каратисты ураганом прошлись по соперникам в Одинцово (ФОТО)
#Каратэ #всестилевое каратэ
20
«Сломал сопернику нос в финале» - наши каратисты ураганом прошлись по соперникам в Одинцово (ФОТО)

сегодня, 11:09

Спорт
Игорь Артамонов: «В 7-м классе я имел первый разряд по шахматам»
#Шахматы #шахматный кабинет #Игорь Артамонов
173
Игорь Артамонов: «В 7-м классе я имел первый разряд по шахматам»

сегодня, 10:41

Спорт
Липчанин затмил и Ковальчука, и Овечкина (ФОТО, ВИДЕО)
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
3
Липчанин затмил и Ковальчука, и Овечкина (ФОТО, ВИДЕО)

сегодня, 10:26

Спорт
Олимпийская лицензия пока не покорилась липчанке, но она продолжит борьбу
#Парусный спорт #Екатерина Зюзина #Олимпиада
7
Олимпийская лицензия пока не покорилась липчанке, но она продолжит борьбу

вчера, 13:09

Спорт
Невыездная липчанка взяла еще одно «золото» в чемпионате России по легкой атлетике
10
Невыездная липчанка взяла еще одно «золото» в чемпионате России по легкой атлетике

вчера, 09:41

Спорт