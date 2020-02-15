Спорт

сегодня, 09:55

Новые волейболистки помогли «Липецку» сделать шаг к промежуточному «золоту»

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#Волейбол #"Липецк"
Новые волейболистки помогли «Липецку» сделать шаг к промежуточному «золоту»

Сегодня рано утром наша команда во Владивостоке обыграла "Импульс".

Во втором матче заключительного тура Высшей лиги «А» во Владивостоке волейболистки «Липецка» сегодня уверенно переиграли волгодонский «Импульс» - 3:0.

Игра началась в 15:00 по местному времени или в 8 утра по Москве. Писать о ходе матча особого смысла нет: преимущество липчанок было настолько тотальным, что в первом сете соперницы и вовсе выбросили «белый флаг» со счетом – 25:9. Две другие партии завершились с одинаковым результатом – 25:14.

Игры с аутсайдерами позволили тренерам нашей команды поэкспериментировать с составом, в частности – ввести в игру новичков. Во Владивостоке за «Липецк» дебютировали опытная центральная блокирующая Мария Воногова (05.04.1990, рост 190 см), воспитанница череповецкого волейбола, имеющая опыт выступления в суперлиге за Ленинградку», челябинский «Динамо-Метар» и екатеринбургской «Уралочке-НТМК», где в нынешнем сезоне она перестала попадать в состав. Тренеру липчанок Андрею Смирнову Воногова знакома по совместной работе в «Воронеже».

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Мария Воногова.

Вышла на площадку и 16-летняя Валерия Горбунова (21.03.2003, 188 см), ранее выступавшая за казанское «Динамо». В прошлом сезоне перспективная волейболистка дебютировала в Суперлиге, когда ей не было еще и 15 лет!

Новобранцы вышли в стартовом составе матча с «Импульсом» и продемонстрировали неплохое взаимопонимание с новыми партнершами.

«Липецк» продолжает лидировать в Высшей лиге «А» и до промежуточного «золота» команде осталось сделать всего один шаг – победить завтра занимающую 10-е место владивостокскую «Приморочку». Далее начнутся игры плей-офф.

Фото ekaterinburg.bezformata.com

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#Волейбол #"Липецк"

Комментарии (2)

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ДА ДА

49 минут назад
Не симпатичная , а просто красавица.
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Инопланетянин

сегодня, 10:38
Молодци девушки. А новичок симпотичная
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