Общество

сегодня, 10:31

23-летнего водителя поймали с поддельными правами

2 561
#подделка докумаентов
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23-летнего водителя поймали с поддельными правами

В Ельце возбуждено уголовное дело о подделке документов.  Обвиняемый, 23-летний местный житель, пришел оформлять ДТП с поддельными водительскими правами.

В январе 2020 года в елецкое подразделение ГИБДД для регистрации аварии обратился 23-летний водитель.

- Он предъявил сотруднику полиции водительское удостоверение, заведомо зная, что оно является поддельным. Оформлявший ДТП полицейский не нашел в базе данных такого документа и инициировал проведение проверки, - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

В рамках возбужденного уголовного дела, организован комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

2 561
#подделка докумаентов
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Комментарии (2)

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соблюдаем пдд

7 минут назад
подписчика телеграм "Водительское удостоверение" поймали и таких много
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сегодня, 10:57
#подделка докумАентов!!! Город 48, ты лучший!
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