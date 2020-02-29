23-летнего водителя поймали с поддельными правами

В Ельце возбуждено уголовное дело о подделке документов. Обвиняемый, 23-летний местный житель, пришел оформлять ДТП с поддельными водительскими правами.



В январе 2020 года в елецкое подразделение ГИБДД для регистрации аварии обратился 23-летний водитель.



- Он предъявил сотруднику полиции водительское удостоверение, заведомо зная, что оно является поддельным. Оформлявший ДТП полицейский не нашел в базе данных такого документа и инициировал проведение проверки, - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



В рамках возбужденного уголовного дела, организован комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



