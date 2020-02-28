59 минут назад
Лучшим учителем Липецка стала преподаватель английского языка
В 2020 году в профессиональном конкурсе победила педагог школы №29 Екатерина Ефимова. Она представит город на областном этапе.
- Поздравляю и желаю удачи на следующем этапе. Уверена, Вы достойно представите Липецк на региональном уровне! Хочу поблагодарить всех участников состязания. Вы с честью прошли конкурсные испытания, еще раз доказав, что учительский труд требует не только глубокой научной подготовки и высокого мастерства, но и уважения к личности учащихся, - обратилась к финалистам конкурса председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.
Победителем конкурса «Учитель года» в номинации «Надежда» стала студентка 5 курса Института культуры и искусства ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Виктория Ручкина.
Этот конкурс помогает молодым педагогам «проверить себя на прочность» в реальных условиях образовательного процесса и предоставляет возможность выступить с лучшими учителями на одной площадке. Ежегодно по итогам конкурса его участники получают приглашения трудоустроиться в образовательные организации города и области, отмечают в ЛГПУ.
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