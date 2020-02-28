Лучшим учителем Липецка стала преподаватель английского языка

В 2020 году в профессиональном конкурсе победила педагог школы №29 Екатерина Ефимова. Она представит город на областном этапе.

В Липецке завершился городской профессиональный конкурс «Учитель года- 2020». За звание победителя боролись четыре педагога, вышедших в финал по итогам заочного тура «Интернет-ресурс» и очного тура «Учитель-Профи». Это Ольга Клименко (учитель иностранного языка МАОУ СШ № 51), Екатерина Ефимова (учитель английского языка МАОУ СОШ № 29), Виктория Жукатинская (учитель английского языка МАОУ «Лицей 44») и Артур Власов (учитель физики МБОУ «Школа №6»).Абсолютным победителем стала Екатерина Ефимова.- Поздравляю и желаю удачи на следующем этапе. Уверена, Вы достойно представите Липецк на региональном уровне! Хочу поблагодарить всех участников состязания. Вы с честью прошли конкурсные испытания, еще раз доказав, что учительский труд требует не только глубокой научной подготовки и высокого мастерства, но и уважения к личности учащихся, - обратилась к финалистам конкурса председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.Победителем конкурса «Учитель года» в номинации «Надежда» стала студентка 5 курса Института культуры и искусства ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Виктория Ручкина.Этот конкурс помогает молодым педагогам «проверить себя на прочность» в реальных условиях образовательного процесса и предоставляет возможность выступить с лучшими учителями на одной площадке. Ежегодно по итогам конкурса его участники получают приглашения трудоустроиться в образовательные организации города и области, отмечают в ЛГПУ.