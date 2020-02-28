Общество

59 минут назад

Лучшим учителем Липецка стала преподаватель английского языка

11 1251
#учитель года
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Лучшим учителем Липецка стала преподаватель английского языка

В 2020 году в профессиональном конкурсе победила педагог школы №29 Екатерина Ефимова. Она представит город на областном этапе.

В Липецке завершился городской профессиональный конкурс «Учитель года- 2020». За звание победителя боролись четыре педагога, вышедших в финал по итогам заочного тура «Интернет-ресурс» и очного тура «Учитель-Профи». Это Ольга Клименко (учитель иностранного языка МАОУ СШ № 51), Екатерина Ефимова (учитель английского языка МАОУ СОШ № 29), Виктория Жукатинская (учитель английского языка МАОУ «Лицей 44») и Артур Власов (учитель физики МБОУ «Школа №6»).Абсолютным победителем стала Екатерина Ефимова.

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- Поздравляю и желаю удачи на следующем этапе. Уверена, Вы достойно представите Липецк на региональном уровне! Хочу поблагодарить всех участников состязания. Вы с честью прошли конкурсные испытания, еще раз доказав, что учительский труд требует не только глубокой научной подготовки и высокого мастерства, но и уважения к личности учащихся, - обратилась к финалистам конкурса председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.

Победителем конкурса «Учитель года» в номинации «Надежда» стала студентка 5 курса Института культуры и искусства ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Виктория Ручкина.

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Этот конкурс помогает молодым педагогам «проверить себя на прочность» в реальных условиях образовательного процесса и предоставляет возможность выступить с лучшими учителями на одной площадке. Ежегодно по итогам конкурса его участники получают приглашения трудоустроиться в образовательные организации города и области, отмечают в ЛГПУ.
11 1251
#учитель года
1

Комментарии (11)

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И правильно!

59 секунд назад
Пьяный трудовик, Тебе Путин ещё 460.000 руб. даст ,чтобы лучше вдул !, Нацпроекты Путина !.
ответить

Пьяный трудовик

4 минуты назад
Ябвдул
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Иняз хуня

9 минут назад
Сразу видно - насосала
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Анна

10 минут назад
Что за бредятина ?, Какая глупость. А может нужно смотреть как дети учатся???
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Хочешь большой и чистой любви !

20 минут назад
Инопланетянин, Приходи вечером на сеновал !.
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Какая ты история ?!

30 минут назад
История, Почитай историю путинской России , опупеешь !, Здесь любой на английском языке заговорит, на матерном !, или" доувай увыпьем ".
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ландон из вэ кэпитал оф гриат британ

31 минуту назад
Что за бредятина ?, .....да и русский язык оставляет желать лучшего.
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Инопланетянин

32 минуты назад
Молодци так держат! А коментаторам отвечу строкой песни... "Человек не криви душой, И ты будешь достоин Любви большой ."
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Нона

32 минуты назад
Заслуженная победа. Поздравляем!!!
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История

35 минут назад
Екатерина Владимировна, поздравляем Вас от всей души! Помним Вашу работу в Лингва-плюс! Удачи!
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