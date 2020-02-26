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сегодня, 20:20

Липецкая вечЁрка: проспект Победы, скандал в храме и опасная гостья

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: проспект Победы, скандал в храме и опасная гостья

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 26 февраля.

Как и вчера, сегодня главная тема для обсуждений – перекрытие и реконструкция проспекта Победы. Если сегодня в 07.30 дороги города были сравнительно свободны, то уже через полчаса ситуация резко изменилась. На улицах Папина, Космонавтов и Московской образовались заторы, скорость движения по ним резко упала. Основной поток транспорта на этих магистралях собирается с 07.30 до 09.00. На проспекте Победы, кстати, уже сносят столбы и перекладывают трубы. А жильцы дворов на проспекте отстаивают свои столбы: заграждения от сквозного потока через жилой массив убрали, и горожане опасаются, что под колеса машин попадут дети.

Множество комментариев читатели сегодня оставили под новостью «Пришла помолиться Господу, получить благодать. А получила удар по голове». К нам в редакцию пришло письмо родственников 79-летней жительницы села Богородицкое Добринского района, которую, по их словам, травмировал священник. По словам последнего у женщины, возможно, не все нормально с психикой. И таких прихожан, увы, много.

На днях в полицию с заявлением о краже мобильного телефона, банковской карты и тысячи рублей обратился 54-летний липчанин. Полицейские задержали ночевавшую у мужчины 36-летнюю горожанку. Телефон ранее судимая липчанка оставила себе, а деньги потратила.

Администрация Липецка тем временем готовится к возможному паводку. По данным ГУ «Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» резкого подъема воды в реках в этом году не ожидается. Неблагоприятная ситуация может сложиться, если в марте выпадет большая норма осадков. При наихудшем сценарии в зоне подтопления окажутся 2 900 человек.


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#вечёрка

Комментарии (1)

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Сумасшедший мир

40 минут назад
Почитаешь янд новости, так и думаешь, мир сходит с ума.
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