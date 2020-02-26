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сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: проспект Победы, скандал в храме и опасная гостья
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 26 февраля.
Как и вчера, сегодня главная тема для обсуждений – перекрытие и реконструкция проспекта Победы. Если сегодня в 07.30 дороги города были сравнительно свободны, то уже через полчаса ситуация резко изменилась. На улицах Папина, Космонавтов и Московской образовались заторы, скорость движения по ним резко упала. Основной поток транспорта на этих магистралях собирается с 07.30 до 09.00. На проспекте Победы, кстати, уже сносят столбы и перекладывают трубы. А жильцы дворов на проспекте отстаивают свои столбы: заграждения от сквозного потока через жилой массив убрали, и горожане опасаются, что под колеса машин попадут дети.
Множество комментариев читатели сегодня оставили под новостью «Пришла помолиться Господу, получить благодать. А получила удар по голове». К нам в редакцию пришло письмо родственников 79-летней жительницы села Богородицкое Добринского района, которую, по их словам, травмировал священник. По словам последнего у женщины, возможно, не все нормально с психикой. И таких прихожан, увы, много.
На днях в полицию с заявлением о краже мобильного телефона, банковской карты и тысячи рублей обратился 54-летний липчанин. Полицейские задержали ночевавшую у мужчины 36-летнюю горожанку. Телефон ранее судимая липчанка оставила себе, а деньги потратила.
Администрация Липецка тем временем готовится к возможному паводку. По данным ГУ «Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» резкого подъема воды в реках в этом году не ожидается. Неблагоприятная ситуация может сложиться, если в марте выпадет большая норма осадков. При наихудшем сценарии в зоне подтопления окажутся 2 900 человек.
Множество комментариев читатели сегодня оставили под новостью «Пришла помолиться Господу, получить благодать. А получила удар по голове». К нам в редакцию пришло письмо родственников 79-летней жительницы села Богородицкое Добринского района, которую, по их словам, травмировал священник. По словам последнего у женщины, возможно, не все нормально с психикой. И таких прихожан, увы, много.
На днях в полицию с заявлением о краже мобильного телефона, банковской карты и тысячи рублей обратился 54-летний липчанин. Полицейские задержали ночевавшую у мужчины 36-летнюю горожанку. Телефон ранее судимая липчанка оставила себе, а деньги потратила.
Администрация Липецка тем временем готовится к возможному паводку. По данным ГУ «Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» резкого подъема воды в реках в этом году не ожидается. Неблагоприятная ситуация может сложиться, если в марте выпадет большая норма осадков. При наихудшем сценарии в зоне подтопления окажутся 2 900 человек.
Сумасшедший мир