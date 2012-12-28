Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Общество
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38 минут назад
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В Липецкой области введён особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим будет действовать месяц. Во время действия режима штрафы за нарушения требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое.
«Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. А в условиях действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое. В указанный период запрещается разводить открытый огонь», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
Штрафы для граждан составляют 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.
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