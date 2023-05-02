Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Летел и кувыркался в воздухе: видео, как сбили пешехода на улице Свиридова
Происшествия
В Липецкой области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Как будет взыматься плата за отопление в апреле
Общество
В подвале на улице Юношеской нашли труп
Происшествия
Режим воздушной опасности отменён
Общество
Житель Липецка вступился за жену и ударил подростка ножом
Происшествия
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Происшествия
На переходе через улицу Свиридова автомобиль «Киа» сбил 22-летнего парня
Происшествия
Врача-эндоскописта оштрафовали за нанесённые несовершеннолетнему пациенту побои
Происшествия
Липецкие полицейские доставили в больницу женщину с кровотечением
Общество
Читать все
Летел и кувыркался в воздухе: видео, как сбили пешехода на улице Свиридова
Происшествия
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Происшествия
Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Экономика
Почти лето: в Липецкой области до +27
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, сколько платить за отопление в апреле и как стать мэром
Общество
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Четырёхлетняя девочка выпала из окна
Происшествия
На переходе через улицу Свиридова автомобиль «Киа» сбил 22-летнего парня
Происшествия
Сегодня в Липецке: джаз, аномальная погода и липчане уверены, что на пенсии им хватит денег на путешествия
Общество
В Елецком районе нашли артиллерийский снаряд, а в Тербунском — мину
Происшествия
Читать все
Общество
265
50 минут назад
2

Сегодня в Липецке: джаз, аномальная погода и липчане уверены, что на пенсии им хватит денег на путешествия

Горожан ждут яркие концерты, кинопоказы. выставка мастера.

Почти лето

Чем вам не июнь? Днём в Липецке ожидается от +25 до +27 градусов, без осадков.

DSC0205712.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Лесной, 1, 2, 3; Металлургов, 2, 2/1, 4, 4а, 4б, 4 вл.2, 12; Рабочей, 22; Фрунзе, 91, 91а; а также в частном секторе на улицах Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Гастелло, Знаменского, Красивой, Полунина, Солидарности.

WhatsApp Image 2023-05-02 at 15.11.18 (4).jpeg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами погрузятся во мрак улицы Академика В.М. Бехтерева, Бескрайняя, Днепровская, Донецкая, Гагарина, Гвардейская, Ленина, Яна Фабрициуса.

0J2A6237 копия.jpg

С 9:00 до 18:00 возможно отключение света на улицах Бурлакова, Варшавской, Добровской, Нектарной, Олимпийской, Патриотической, Писарева, П.П.Постышева, Р.Зорге, Фабричной, в садоводчествах «Дачный-3» и «Дачный-4».

Пробки

Ещё не было 6 часов, в первые пробки красного цвета появились на улицах Терешковой и Циолковского. Город медленно просыпается и количество заторов растёт. Узнавать о них проще с «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями: если повезёт, то они помогут выбрать дорогу, по которой вы успеете проскочить.


Джаз (6+)

Липецкий джазовый оркестр (руководитель Дмитрий Кокшин) сегодня даст два концерта.

Джаз-2.JPG

Проект «Весна в ст иле джаз» в 10:00 прозвучит в Липецком колледже архитектуры, дизайна и отраслевых технологий (ул. Студенческий городок, 1), а в 12:00 – в колледже индустрии сервиса (ул. Студенческий городок, 2).

В программе концерта самая знаменитая музыка советского кино и не только: М. Минков, Е. Крылатов, И. Дунаевский, П. Гейбриэл, А. Петров, В. Высоцкий, Н. Шевченко и др. Приходить могут не только учащиеся заведений, которые принимают музыкантов, но и все желающие.

Вечер танца (0+)

Большой концерт состоится сегодня в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20).

123.jpeg

В 18:00 здесь пройдёт отчетное выступление коллектива образцового ансамбля бального танца «Арт-Данс» и ансамбля эстрадного танца «А-step studio». Зажигательная программа и положительные эмоции гарантированы.

Экскурсия по городу (12+)

Липецк оживает весной, погода позволяет проводить уже и пешие экскурсии по Липецку, и сегодня такая стартует в 17:30 от путёвого домика Петра I. Краевед Иван Климов организует прогулку под названием «Анна Бунина и литературный Липецк» по местам, связанным с пребыванием поэтессы в городе.

iwJ5Ip78-II.jpg

Краевед обещает удивить знаниями и наблюдательностью. Фото vk.com/klimov_ivans

Мир сказок (6+)

Самых маленьких липчан сегодня приглашают в Центральную детскую библиотеку (ул. Циолковского. 27).

scale_1200.jpeg

В 11:00 их ждёт литературное путешествие по миру сказок и волшебных историй «Берендеево царство». Вход свободный.

Китайский язык (12+)

А более взрослых и искушённых липчан ждут в Библиотечно-информационном центре «Социальный» (ул. Липовская 2а).

100060000000000000002693.jpg

В 17:45 здесь начнётся языковой интенсив по такому современному и важному для России направлению, как китайский язык. Учить его желательно каждому.

Кино про Караваджо (16+)

Покажут сегодня и кино, в частности – в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:30 здесь покажут фильм-выставку «Караваджо: Душа и кровь». Лента посвящена знаменитому итальянскому художнику эпохи Возрождения (1571 – 1610).

scale_1200.jpeg

«Давид с головой Голиафа» (ок. 1610). По одной из версий, это – двойной автопортрет. Юный Караваджо держит в руках голову повзрослевшего.

Фильм снят в Италии в 2018 году, режиссёр Хесус Гемберт Ламберт. Он рассказывает, как Караваджо на протяжении всей жизни путешествовал по Италии в поисках удачи и вдохновения, скрываясь от недоброжелателей, попадавшихся на его непростом пути. Милан, Венеция, Рим, Неаполь, Мальта, Сицилия составляют маршрут его исканий. Умерев в возрасте 38 лет в изгнании, Караваджо оставил потомкам неисчерпаемое наследие реалистической живописи, изменившей навсегда историю европейского искусства.

Японское анимэ

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:04 состоится очередное заседание «КинолентаКлуб». Смотреть, а потом обсуждать сегодня будут фильм «Люпен III: Замок Калиостро». Япония, 1979. Анимэ. Режиссёр Хаяо Миядзаки (12+).

Знаменитый аферист Арсен Люпен III лихо проворачивает грандиозную кражу на миллионы долларов, после чего узнаёт, что оказавшаяся в его руках добыча — искуснейшая подделка. Она была создана в европейском княжестве Калиостро, правители которого многие века промышляли производством фальшивых купюр. Непривыкший проигрывать Люпен направляется в замок князей Калиостро, но поиск денег отходит на второй план, когда он встречает очаровательную княжну Кларисс.


У мультика высокий рейтинг на «Кинопоиске» - 7,7.

Картины мастера (12+)

Сходить сегодня можно и на выставку – например, в «Галерею Назарова» (ул. Желябова, 4), где выставлены работы Евгения Сальникова, одного из известных художников Липецкой области. Автору в этом году исполнится 87 лет.

Сальников известен тем, что писал картины в разных жанрах – реализм, смешанный с абстракцией. А картину ««Проводы» из триптиха «Мир» (1967 г.) он вообще создал в манере иконописи, хотя в те времена в стране самого вкусного мороженого церковная тематика была не в чести.

K4Ipor_Ni7I.jpg

Выставка продлится до 17 апреля. Галерея принимает посетителей в среду-субботу с 11:00 до 19:00, в воскресенье – с 11:00 до 16:00.

Чем липчане планируют заняться на пенсии

26% липчан после выхода на пенсию мечтают начать путешествовать, выяснили социологи SuperJob.

Видимо, среди них преобладают молодые люди, которые пока не задумываются о будущих выплатах и свято верят, что денежного довольствия им хватит, чтобы «мир посмотреть». 16% липчан свой заслуженный отдых мыслят на даче и приусадебном участке. 9% планируют уделять время спорту, 7% считают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. 6% горожан будут помогать воспитывать внуков.

DSC0441812.jpg

17% липчан, или каждый шестой, собираются трудится и по достижении пенсионного возраста.

Дорогие липчане! Пришла середина рабочей недели и дел невпроворот. Но паузы нужны во всём, а переключать внимание лучше всего на новости. Заходите на GOROD48 несколько раз в течение дня и узнавайте, что произошло за последние часы. Так вы легко и непринуждённо будете держать руку на пульсе событий и не упустите ничего важного и полезного. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
Сегодня в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Водитель автобуса
9 минут назад
Если так уверенны, что будут путешествовать, то делайте платный проезд на сады.
Ответить
Электорат
39 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru