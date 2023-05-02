Сегодня в Липецке: джаз, аномальная погода и липчане уверены, что на пенсии им хватит денег на путешествия

Горожан ждут яркие концерты, кинопоказы. выставка мастера.

Чем вам не июнь? Днём в Липецке ожидается от +25 до +27 градусов, без осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Лесной, 1, 2, 3; Металлургов, 2, 2/1, 4, 4а, 4б, 4 вл.2, 12; Рабочей, 22; Фрунзе, 91, 91а; а также в частном секторе на улицах Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Гастелло, Знаменского, Красивой, Полунина, Солидарности.











С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами погрузятся во мрак улицы Академика В.М. Бехтерева, Бескрайняя, Днепровская, Донецкая, Гагарина, Гвардейская, Ленина, Яна Фабрициуса.













Липецкий джазовый оркестр (руководитель Дмитрий Кокшин) сегодня даст два концерта.















Проект «Весна в ст иле джаз» в 10:00 прозвучит в Липецком колледже архитектуры, дизайна и отраслевых технологий (ул. Студенческий городок, 1), а в 12:00 – в колледже индустрии сервиса (ул. Студенческий городок, 2).

Большой концерт состоится сегодня в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20).









Липецк оживает весной, погода позволяет проводить уже и пешие экскурсии по Липецку, и сегодня такая стартует в 17:30 от путёвого домика Петра I. Краевед Иван Климов организует прогулку под названием «Анна Бунина и литературный Липецк» по местам, связанным с пребыванием поэтессы в городе.











Краевед обещает удивить знаниями и наблюдательностью. Фото vk.com/klimov_ivans



Самых маленьких липчан сегодня приглашают в Центральную детскую библиотеку (ул. Циолковского. 27).









А более взрослых и искушённых липчан ждут в Библиотечно-информационном центре «Социальный» (ул. Липовская 2а).















В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:04 состоится очередное заседание «КинолентаКлуб». Смотреть, а потом обсуждать сегодня будут фильм «Люпен III: Замок Калиостро». Япония, 1979. Анимэ. Режиссёр Хаяо Миядзаки (12+).







Знаменитый аферист Арсен Люпен III лихо проворачивает грандиозную кражу на миллионы долларов, после чего узнаёт, что оказавшаяся в его руках добыча — искуснейшая подделка. Она была создана в европейском княжестве Калиостро, правители которого многие века промышляли производством фальшивых купюр. Непривыкший проигрывать Люпен направляется в замок князей Калиостро, но поиск денег отходит на второй план, когда он встречает очаровательную княжну Кларисс.









Сходить сегодня можно и на выставку – например, в «Галерею Назарова» (ул. Желябова, 4), где выставлены работы Евгения Сальникова, одного из известных художников Липецкой области. Автору в этом году исполнится 87 лет.





Сальников известен тем, что писал картины в разных жанрах – реализм, смешанный с абстракцией. А картину ««Проводы» из триптиха «Мир» (1967 г.) он вообще создал в манере иконописи, хотя в те времена в стране самого вкусного мороженого церковная тематика была не в чести.













Видимо, среди них преобладают молодые люди, которые пока не задумываются о будущих выплатах и свято верят, что денежного довольствия им хватит, чтобы «мир посмотреть». 16% липчан свой заслуженный отдых мыслят на даче и приусадебном участке. 9% планируют уделять время спорту, 7% считают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. 6% горожан будут помогать воспитывать внуков.













Дорогие липчане! Пришла середина рабочей недели и дел невпроворот. Но паузы нужны во всём, а переключать внимание лучше всего на новости. Заходите на GOROD48 несколько раз в течение дня и узнавайте, что произошло за последние часы. Так вы легко и непринуждённо будете держать руку на пульсе событий и не упустите ничего важного и полезного. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!

С 9:00 до 18:00 возможно отключение света на улицах Бурлакова, Варшавской, Добровской, Нектарной, Олимпийской, Патриотической, Писарева, П.П.Постышева, Р.Зорге, Фабричной, в садоводчествах «Дачный-3» и «Дачный-4».Ещё не было 6 часов, в первые пробки красного цвета появились на улицах Терешковой и Циолковского. Город медленно просыпается и количество заторов растёт. Узнавать о них проще с «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями: если повезёт, то они помогут выбрать дорогу, по которой вы успеете проскочить.В программе концерта самая знаменитая музыка советского кино и не только: М. Минков, Е. Крылатов, И. Дунаевский, П. Гейбриэл, А. Петров, В. Высоцкий, Н. Шевченко и др. Приходить могут не только учащиеся заведений, которые принимают музыкантов, но и все желающие.В 18:00 здесь пройдёт отчетное выступление коллектива образцового ансамбля бального танца «Арт-Данс» и ансамбля эстрадного танца «А-step studio». Зажигательная программа и положительные эмоции гарантированы.В 11:00 их ждёт литературное путешествие по миру сказок и волшебных историй «Берендеево царство». Вход свободный.В 17:45 здесь начнётся языковой интенсив по такому современному и важному для России направлению, как китайский язык. Учить его желательно каждому.Покажут сегодня и кино, в частности – в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:30 здесь покажут фильм-выставку «Караваджо: Душа и кровь». Лента посвящена знаменитому итальянскому художнику эпохи Возрождения (1571 – 1610).Фильм снят в Италии в 2018 году, режиссёр Хесус Гемберт Ламберт. Он рассказывает, как Караваджо на протяжении всей жизни путешествовал по Италии в поисках удачи и вдохновения, скрываясь от недоброжелателей, попадавшихся на его непростом пути. Милан, Венеция, Рим, Неаполь, Мальта, Сицилия составляют маршрут его исканий. Умерев в возрасте 38 лет в изгнании, Караваджо оставил потомкам неисчерпаемое наследие реалистической живописи, изменившей навсегда историю европейского искусства.У мультика высокий рейтинг на «Кинопоиске» - 7,7.(12+)Выставка продлится до 17 апреля. Галерея принимает посетителей в среду-субботу с 11:00 до 19:00, в воскресенье – с 11:00 до 16:00.26% липчан после выхода на пенсию мечтают начать путешествовать, выяснили социологи SuperJob.17% липчан, или каждый шестой, собираются трудится и по достижении пенсионного возраста.