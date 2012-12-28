Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
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Происшествия
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27 минут назад
Четверо пешеходов сбиты за минувшие сутки на дорогах обалсти
Трое из них оказались в больницах.
В 15:12 на улице Свиридова в Липецке 22-летнего парня, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора, сбил 31-летний водитель «Киа Рио». Юноша госпитализирован.
В семь вчера на улице Воронежской 69-летний водитель автобуса «Хендай» сбил вне зоны пешеходного перехода 73-летнюю пенсионерку. Женщина доставлена в больницу.
Около 23:00 во дворе на улице Космонавтов под колеса машины попал 44-летний мужчина. Сбивший его водитель скрылся, а мужчине потребовалась медицинская помощь.
В Лебедянском районе на 58-м километре дороги Липецк-Данков 31-летний водитель «ВАЗ-21074», совершил наезд на 36-летнего пешехода. Пострадавший госпитализирован в ГУЗ «Данковская МРБ».
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