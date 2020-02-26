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сегодня, 09:37

Основной поток транспорта выезжает на улицы Липецка с 07.30 до 09.00

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#пробки #проспект Победы #реконструкция
Основной поток транспорта выезжает на улицы Липецка с 07.30 до 09.00

С восьми утра на улицах Папина, Космонавтов и Московской в Липецке по-прежнему затруднено движение.

Если сегодня в 07.30 дороги города были сравнительно свободны, то уже через полчаса ситуация резко изменилась.

На улицах Папина, Космонавтов и Московской образовались заторы, скорость движения по ним резко упала.

Как сообщили GOROD48 в Центре организации движения, основной поток транспорта на этих магистралях собирается с 07.30 до 09.00. Уже к началу десятого часа обстановка на улице Папина стабилизировалась. Что же касается улицы Космонавтов и Московской, здесь ситуация остается чуть сложнее.

- На улице Космонавтов в пиковое время движение замедляют два светофора – на перекрестке с улицей Филипченко и на перекрестке с улицей Звездной, - рассказали в ЦОД. – Это сделано специально, чтобы распределить поток и не создавать транспортного коллапса. На улице Московской и ранее наблюдалось в утреннее время замедление движения в сторону Кольца трубного завода.

Также в центре организации движения дополнили, что в обратном направлении по этим улицам поток автомобилей увеличивается с 16.30 до 18.00.
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#пробки #проспект Победы #реконструкция

Комментарии (13)

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9 минут назад
житель, Похоже от Руслана 1 остался один трактор и 2 рабочих. Где куратор? Или для поднятия настроения надо мершу приглашать?
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008

18 минут назад
на московской таких пробок не было....теперь приходиться выезжать раньше ,что бы не попасть в эту ж0пу...
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123

20 минут назад
Если в крупных городах отсутствуют пробки это значит что транспортная доступность Автобус Троллейбус Трамвай Метро работают годно
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Житель

26 минут назад
Вв, Рабочих ещё не привезли для работ. Отловить в солнечном ближнем зарубежье так сразу. Вот почему не заходят Квадро с ЛГЕКОМ? Или не как не поделят кому начинать ( дорогу вскрывать).
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Автоводитель

28 минут назад
Как раз самое время, а Артамонов сам открыть мапс-яндекс видимо не может? ждет когда ему все улицы разукрасят зеленым
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житель

31 минуту назад
Утренняя сводка. На проспекте работают 2 человека - дровосек и эксковаторщик-погрузчик брёвен!!!!! А вы там всё в пробках душитесь, дорогие липчане. Реконструкция не движется совсем!!!
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Не забывай про суперцель,

38 минут назад
Тупой новолипецкий раб,
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Вв

39 минут назад
А когда извиняюсь проспект делать начнут ????????????
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Как раз самое время

43 минуты назад
Списать грехи на мздоимцев из мэрии. Перед выборами ))) чтоб не обманывала Артамонова шантропа и проходимцы всех мастей) а то пристроились сволочи)
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Так ,эту инфу не ЦОД сообщил,

44 минуты назад
А люди в комментах,уже,который день пишут
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