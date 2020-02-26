Общество
сегодня, 09:37
Основной поток транспорта выезжает на улицы Липецка с 07.30 до 09.00
С восьми утра на улицах Папина, Космонавтов и Московской в Липецке по-прежнему затруднено движение.
Если сегодня в 07.30 дороги города были сравнительно свободны, то уже через полчаса ситуация резко изменилась.
На улицах Папина, Космонавтов и Московской образовались заторы, скорость движения по ним резко упала.
Как сообщили GOROD48 в Центре организации движения, основной поток транспорта на этих магистралях собирается с 07.30 до 09.00. Уже к началу десятого часа обстановка на улице Папина стабилизировалась. Что же касается улицы Космонавтов и Московской, здесь ситуация остается чуть сложнее.
- На улице Космонавтов в пиковое время движение замедляют два светофора – на перекрестке с улицей Филипченко и на перекрестке с улицей Звездной, - рассказали в ЦОД. – Это сделано специально, чтобы распределить поток и не создавать транспортного коллапса. На улице Московской и ранее наблюдалось в утреннее время замедление движения в сторону Кольца трубного завода.
Также в центре организации движения дополнили, что в обратном направлении по этим улицам поток автомобилей увеличивается с 16.30 до 18.00.
На улицах Папина, Космонавтов и Московской образовались заторы, скорость движения по ним резко упала.
Как сообщили GOROD48 в Центре организации движения, основной поток транспорта на этих магистралях собирается с 07.30 до 09.00. Уже к началу десятого часа обстановка на улице Папина стабилизировалась. Что же касается улицы Космонавтов и Московской, здесь ситуация остается чуть сложнее.
- На улице Космонавтов в пиковое время движение замедляют два светофора – на перекрестке с улицей Филипченко и на перекрестке с улицей Звездной, - рассказали в ЦОД. – Это сделано специально, чтобы распределить поток и не создавать транспортного коллапса. На улице Московской и ранее наблюдалось в утреннее время замедление движения в сторону Кольца трубного завода.
Также в центре организации движения дополнили, что в обратном направлении по этим улицам поток автомобилей увеличивается с 16.30 до 18.00.
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Житель
Автоводитель
житель
Не забывай про суперцель,
Вв
Как раз самое время
Так ,эту инфу не ЦОД сообщил,