За неделю задержаны 10 пьяных мотоциклистов

Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
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Также было выявлено 19 нарушений со стороны не имеющих прав несовершеннолетних водителей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, также было выявлено 19 нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними водителями, которые не имели права на управления мототранспортом. В каждом таком случае рассматривался вопрос о возбуждении административных дел в отношении лиц, разрешивших им управление транспортными средствами.
Госавтоинспекция, подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции проводили подворные обходы с целью выявление незарегистрированной в установленном законом порядке мототехники.
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