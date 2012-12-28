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сегодня, 09:28
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За неделю задержаны 10 пьяных мотоциклистов

Также было выявлено 19 нарушений со стороны не имеющих прав несовершеннолетних водителей.

С 1 по 7 апреля сотрудники Госавтоинспекции пресекли 145 правонарушений со стороны мотоциклистов, в том числе задержано 10 водителей, находившихся состоянии опьянения, 36 водителей, не имевших права управления транспортными средствами, 4 лишенных такого права и 54 не использовавших мотошлемы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, также было выявлено 19 нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними водителями, которые не имели права на управления мототранспортом. В каждом таком случае рассматривался вопрос о возбуждении административных дел в отношении лиц, разрешивших им управление транспортными средствами.

Госавтоинспекция, подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции проводили подворные обходы с целью выявление незарегистрированной в установленном законом порядке мототехники.
ПДД
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Адекватные
14 минут назад
Мотоциклисты, давайте устроим тёмную тем, кто нас позорит и садится за мот без прав, ву и пьяным. Сколько будет этот бардак твориться???
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кит
26 минут назад
Как бывший мотоциклист скажу,что пьяным на двухколесном мотоцикле ездить крайне опасно ! Особенны повороты ,где нужно наклонять мотоцикл !
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Бывалый
57 минут назад
Просьба к сотрудникам ГИБДД провести подворные обходы в селе Косырёвка и отловить мотоциклистов без водительских удостоверений, а также чаще появляться на стоянке у магазина "Пятёрочка", куда часто приезжают водители с "бодуна".
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гиб2д
19 минут назад
Свой адресок не сообщите?
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