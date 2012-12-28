За неделю задержаны 10 пьяных мотоциклистов

Также было выявлено 19 нарушений со стороны не имеющих прав несовершеннолетних водителей.

С 1 по 7 апреля сотрудники Госавтоинспекции пресекли 145 правонарушений со стороны мотоциклистов, в том числе задержано 10 водителей, находившихся состоянии опьянения, 36 водителей, не имевших права управления транспортными средствами, 4 лишенных такого права и 54 не использовавших мотошлемы.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, также было выявлено 19 нарушений ПДД, допущенных несовершеннолетними водителями, которые не имели права на управления мототранспортом. В каждом таком случае рассматривался вопрос о возбуждении административных дел в отношении лиц, разрешивших им управление транспортными средствами.Госавтоинспекция, подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции проводили подворные обходы с целью выявление незарегистрированной в установленном законом порядке мототехники.